Un naufrago dell’Isola demolisce il GF VIP e tutti i vipponi: “trashate, cose finte”

Si spettegola sull'Isola dei famosi 2023 e un naufrago dice la qualunque sul Grande Fratello VIP

Sull‘Isola dei famosi 2023 i naufraghi pensano a sopravvivere lottando contro la fame ma trovano anche il tempo per parlare di quello pensano su altre vicende. E nelle ultime ore, Marzo Mazzoli, chiacchierando anche con Helena, le ha spiegato che cosa pensa dei reality in generale ma anche di alcuni atteggiamenti che vede finti e trova costruiti. Per provare a spiegarle i motivi per i quali non ha gradito alcuni suoi comportamenti, ha tirato in ballo il Grande Fratello VIP e quello che è successo di recente nella casa più spiata di Italia. A quanto pare allo speaker radiofonico, le ultime edizioni del GF VIP proprio non sono piaciute, soprattutto l’ultima.

Marco mazzoli al vetriolo contro il Grande Fratello VIP

“C’è stato il b*rdello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality” ha detto Mazzoli che ha spiegato quindi a Helena perchè a lui piacciono i concorrenti che si comportano in un certo modo, non quelli che iniziano a fare cose appena vedono le telecamere.

E poi: “Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta“.

L’amara conclusione: ” Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte. Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò“.

Chissà quanto faranno piacere queste parole agli ex vipponi o a chi lavora al Grande Fratello VIP e anche alla versione classica del GF VIP che a quanto pare, andrà in onda nella prossima stagione televisiva.