C’è maretta all’Isola: Mazzoli vs Sainato, volano insulti. “Non sono il loro zimbello”

E' guerra all'Isola dei famosi 2023: tra Mazzoli e Sainato scoppia la lite, ecco che cosa sta succedendo

Da quando Gian Maria Sainato è sbarcato sull’Isola dei famosi, sembra aver notato un leggero clima di tensione tra lui e Mazzoli. Il modello si è confidato con gli altri naufraghi e ha spiegato che sta vivendo male questa situazione anche perchè non capisce come mai Mazzoli continui a fargli delle battute anche non molto piacevoli di continuo. Frecciate, insinuazioni, tutte cose che Sainato non sta digerendo. Ieri ad esempio si è parlato di una battuta fatta su un costume da bagno…Sainato ha cercato di sfogarsi con gli altri naufraghi dell’Isola dei famosi 2023 anche per provare a capire se si tratti di una sua sensazione o se c’è davvero dell’astio…Andrea Lo Cicero e Fabio quindi, gli hanno consigliato di affrontare questa situazione.

Sainato con loro si è sfogato: “Già di prima mattina alle prime battute, che ormai sono diventate stancati, ho iniziato a rispondere un po’ male, sono stanco di essere lo zimbello di Mazzoli e Noise. Fanno battute 24 ore su 24 su di me, anzi, solo su di me. Sono due settimane! Ad un certo punto stanca!“. Fabio dei Jalisse ha quindi provato a dare il suo consiglio: “Se vuoi mandare a fanc**o qualcuno non ti lesinare a farlo“. E poi: “Devi reagire, se non ti sta bene devi dirgli ‘mi avete rotto i co***i, non dovete farlo più“.

Il faccia a faccia tra Sainato e Mazzoli

Dopo aver quindi parlato con gli altri naufraghi, Gian Maria Sainato ha cercato un confronto proprio con Mazzoli . Lo speaker non ha reagito nel migliore dei modi: “Ma che battute ti ho fatto? Mi arrabbio perché lo stai facendo a posta! Se hai un problema vieni da me e mi dici ‘Marco ti scoccia non farmi battute?’ e ti rispondo ‘Va bene, ti chiedo scusa se ti ho offeso’. Il fatto che tu lo faccia sempre davanti le telecamere significa che vuoi fare lo show“.

E poi: “Non mi interessa parlare con una persona falsa come te che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Io non ho voglia! Vai a fare le soap opera, hai sbagliato mestiere. Il vittimismo finto non lo accetto”. Non è la prima volta che Mazzoli accusa gli altri naufraghi di cercare solo di essere protagonisti del reality, tirando in ballo anche le dinamiche del Grande Fratello VIP.

Mazzoli ha quindi concluso: “Non accetto di farmi trascinare dentro questo giochino stupido da un modellino da quattro mila lire. Sei un ragazzetto e vuoi insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca***re! Non ti inventare stupidate perché c’è la telecamera!”.