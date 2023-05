Ad Amici 22 Angelina, Isobel, Wax e Mattia più ricchi: quanti soldi hanno vinto

I finalisti di Amici 22 fanno incetta di premi e anche di monete d'oro: ecco quanto hanno vinto

Non solo emozioni, belle parole, esibizioni, ma anche un bel gruzzoletto che potrà essere utile a tutti i protagonisti di Amici 22 per il futuro. E a differenza delle altre edizioni, visto anche il grande talento dei ballerini di questa edizione, non borse di studio ma contratti di lavoro. Si perchè Isobel e Mattia Zenzola, sono davvero pronti per esibirsi, per brillare grazie al loro talento. E poi ci sono stati tutti i premi speciali, che sono stati consegnati nel corso della finalissima di Amici 22 in onda il 14 maggio in diretta su Canale 5. Premi speciali in denaro appunto, che potranno aiutare tutti i vincitori nel percorso verso il successo. Wax, Angelina, Isobel e Mattia, escono da Amici 22 un po’ più ricchi, ed è giusto così.

Ma quanto hanno vinto e che premi hanno vinto?

Amici 22: tutti i premi vinti nella finale

Il premio Tim del valore di 30.000€ in gettoni d’oro è andato ad Isobel Kinnear. La ballerina australiana è stata una delle prime a riceve il premio e ovviamente ha reagito come nel suo stile, sprizzando energia e gioia da tutti i pori. Il premio delle radio di 20.000€ è stato vinto da Angelina Mango: “Grazie ha un peso molto importante, sia in senso figurato che fisico. Sono onorata di aver vinto, vi ringrazio tutti“. Per Angelina poi diversi inviti per i concerti live nelle più grandi piazze di Italia.

Il premio Oreo consegnato da Giulia Stabile che è stata volto del brand per tutta l’edizione di Amici, del valore di 20.000€ è andato a Wax: “Grazie ad Oreo e alla giuria sono davvero felice“ ha scherzato poi chiedendo se potesse mangiarlo. Il premio della critica del valore di ben 50.000€ è stato consegnato dal ballerino, coreografo, sceneggiatore e direttore artistico di Amici, Stéphane Jarny e a riceverlo è stata Angelina. Un plebiscito: tutti i giornalisti chiamati a votare, hanno fatto il nome della cantante ( quasi tutti). Sapevano probabilmente che a causa del televoto Angelina difficilmente avrebbe vinto e le hanno dato una grande attestazione di stima, per lei infatti nel corso di tutta la serata, sono arrivati solo complimenti. E ci auguriamo che continueranno ad arrivare anche quando sarà uscita dal mondo di Maria de Filippi.

La conduttrice aveva dimenticato il premio Marlù e ha dovuto richiamare in studio tutti i finalisti, per una bella notizia. Marlù infatti ha deciso di dare 7.000€ a ciascuno dei finalisti: “Con la vostra determinazione e il vostro talento siete arrivati alla finale. Proprio per questo Marlù che crede nei vostri sogni vuole sostenervi anche dopo questo percorso. Vi consegniamo 7.000€ con l’augurio che possiate realizzare i vostri sogni in futuro, keep dreaming con Marlù“. Insomma non male per dei ragazzi e delle ragazze che a 20 anni, possono avere anche una marcia in più, economicamente parlando, che male non fa.

Quanto hanno vinto i finalisti di Amici 22 in soldi?

Tirando quindi le somme: Angelina lascia Amici con un bel bottino, per lei 127.000€. Ma non è la più “ricca” tra gli allievi, a causa del suo secondo posto. Grazie alla vittoria del programma, Mattia Zenzola, si porta a casa insieme all’altro premio ben 157.000€. Per Isobel invece 37mila euro ma anche 3 contratti di lavoro diversi, con la possibilità di andare in giro per il mondo almeno per un anno. Si chiude con Wax che ha vinto 27.000€ grazie a Marlù e a Oreo.