Anche Noise e Mazzoli litigano: scricchiola l’amicizia all’Isola 2023

Mazzol riesce a litigare anche con Noise: ecco che cosa è successo all'Isola dei famosi 2023

Nel day time dell’Isola dei famosi in onda oggi su Canale 5, c’è stato un momento dedicato a Noise e Mazzoli. Amicizia a rischio? Tra i due speaker radiofonici, nelle ultime ore c’è maretta e a quanto pare, Paolo ha cercato un chiarimento dopo una brutta discussione. Se ne parlerà anche nella puntata dell’Isola dei famosi 2023 di questa sera? Probabile.

Ma per quale motivo, Paolo e Marco hanno discusso? Per il loro modo di vivere in modo diverso questa esperienza sull’Isola dei famosi 2023. Noise ha spiegato quella che è la sua posizione, vive in modo diverso la permanenza sulle spiagge dell’Honduras. Mazzoli si è lamentato: “Non solo oggi, è sempre così. Mi dà fastidio, sono la persona più attiva del mondo. Posso buttare la mia vita su una stuoia di mer*a? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza ti costa tanto? Potrò avere anche io le mie esigenze”.

La lite tra Mazzoli e Noise all’Isola

Paolo Noise dunque, come abbiamo visto nel day time di oggi su Canale 5, ha fatto il primo passo e nelle ultime ore ha cercato un chiarimento con il suo amico: “Ci tenevo a mettere a posto le cose perché siamo amici da una vita. Però è stata una serie di cose… Se potevamo evitare“. Nel confessionale Paolo ha spiegato che c’è stata una discussione molto forte, che sono volate parole importanti e che si aspettava quindi che Mazzoli in qualche modo di scusasse con lui, cosa che però non è accaduta.

Mazzoli sembrava abbastanza aperto al confronto, anche se resta sulle sue posizioni. Poi il concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 ha aggiunto: “Spero tu capisca il grande sforzo che sto facendo per accontentare un tuo desiderio. Sappi che io ci soffro tutti i giorni io sono qui per farti felice, non mi ha chiesto di prestargli la macchina. Io gli ho chiesto di starmi vicino come io starò vicino a lui“. Davanti alle telecamere durante il confessionale, però, Paolo ha affermato: “Partiamo dal presupposto che nessuno ha puntato la pistola contro Marco quando abbiamo preso la decisione di venire. Questa è un’esperienza che volevamo fare, molto particolare. Si è rivelata psicologicamente molto intensa e molto più dura di quello che poteva essere. Ma a lui gli ha fatto bene, ha riscoperto tante cose, come il tempo che spreca”.

Va detto anche che Mazzoli sta litigando un po’ con tutti. Nelle ultime ore ha discusso anche con Gian Maria Sainato e tra i due c’è stato un duro faccia a faccia. Sarà quindi di certo protagonista nel bene o nel male nella puntata di questa sera dell’Isola.