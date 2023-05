Gelosie e invidie verso Noise e Mazzoli, parla Sainato e svela tutti gli altarini

Tutti odiano Mazzoli e Noise? La confessione di Sainato sul duo spiazza: ecco le ultime news dall'Isola dei famosi 2023

Che cosa sta succedendo sull’Isola dei famosi 2023? A quanto pare davvero di tutto, anche se poi nelle dirette e anche nei day time brevi di Canale 5 vediamo ben poco. Eppure a quanto pare questo cast regala davvero emozioni e scontri di cui si potrebbe parlare per ore con Ilary Blasi. Nelle ultime ore si è molto parlato dello scontro che c’è stato tra Gian Maria Sainato e Mazzoli. A detta del modello, il Mazzoli, farebbe spesso battute molto offensive e non lo rispetterebbe. Una tesi che Sainato ha condiviso anche con gli altri compagni. Ne ha parlato direttamente persino con lo speaker radiofonico che non ha di certo mancato di rispondere con frasi davvero poco carine. Sainato tra l’altro, è convinto di non essere il solo a mal sopportare Mazzoli e Noise. Poche ore fa parlando con Helena, le ha spiegato che c’è del malcontento verso i due, e che tutti gli altri naufraghi sparlano alle loro spalle…Ma come mai?

Il duro sfogo di Sainato che svela gli altarini isolani

Secondo quello che Gian Maria ha raccontato a Helena, sull’Isola, molti dei concorrenti, soffrirebbero la presenza del duo. Hanno infatti tutti notato che in questa edizione del reality di Canale 5, si sta puntando parecchio su Mazzoli e Noise e che spesso in puntata, si parla molto di loro, a loro viene data la parola ( hanno persino ricevuto la doppia sorpresa delle mogli a pochi giorni dall’inizio del programma). A detta di Sainato, sulle spiagge dell’Honduras, si parlerebbe, e non poco, di tutto questo: “A me piacerebbe che le persone prendessero le mie difese. Mi hanno preso di mira e nessuno degli altri si schiera. Però sono falsi perché quando Marco e Paolo non ci sono dicono altre cose alle spalle“.

E poi ha rivelato: “Mi hanno detto ‘non vediamo l’ora che loro due vanno via perché altrimenti in puntata si parla solo di loro e non di noi’. Questa cosa me l’hanno detta. Perché la dicono a me e non hanno il coraggio di dirla a loro? Poi davanti a loro due invece ridono alle battute e alle cose che dicono quando mi prendono in giro“.