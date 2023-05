Mattia Zenzola vince Amici 22. Todaro polemico, frase avvelenata sui social

Post enigmatico di Raimondo Todaro e con vene polemica dopo la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22

Mattia Zenzola ha vinto Amici 22. Un risultato che per chi conosce i meccanismi di Amici e ha seguito tutto l’anno il programma di Canale 5, era parecchio scontato. Mattia è un bravissimo ballerino, ma pensare che meritasse quella coppia più di Isobel, è cosa assai complicata. Ma si sa, Amici è anche un programma televisivo, e televisivamente parlando, Mattia è stato perfetto.

Tutto quello che il pubblico di un talent che è poi anche un reality, vuole. Ha avuto la sua relazione finita male, ha avuto problemi con i suoi compagni, è stato protagonista di scontri tra professori; ha avuto discussioni con Raimondo Todaro, il suo stesso insegnante. Non si è risparmiato, ha raccontato la sua storia, ha pianto, si è aperto, molte volte non ha detto tutto. E’ stato generoso con i suoi compagni, rispettoso con le persone a cui voleva bene, ha costruito rapporti. Ci ha creduto con educazione. Ha avuto scontri con i ballerini professionisti, più volte Umberto ha avuto da ridire sul suo conto…Insomma è stato perfetto come protagonista di un programma televisivo. E poi si, nel suo, è un fuori classe, un numero 1 che probabilmente, nei prossimi mesi, smusserà anche quegli angoli che sono venuti fuori a causa del suo essere ancora, un po’ immaturo.

Il post polemico di Raimondo Todaro

E se l’allievo è stato perfetto per il meccanismo televisivo, il suo coach non è stato da meno. E si è riconfermato impeccabile, da questo punto di vista, anche con il post che ieri sera, a pochi minuti dalla vittoria di Mattia, ha deciso di pubblicare in rete. “Mormora,la gente mormora,falla tacere praticando l’allegria” ha scritto Raimondo Todaro. Complicato immaginare con chi ce l’avesse perchè Todaro potrebbe avercela con tutti, ma proprio con tutti. Dalla Celentano a chi ha giudicato le sfide di Amici in precedenza ai giornalisti che hanno commentato la finale di Amici 22 ieri sera.

E poi tutto quello che si è detto e scritto anche su Raimondo durante l’anno, sui suoi problemi con Mattia, sulle loro discussioni, su quante volte sia stato inopportuno. Tutto però, sempre perfetto televisivamente parlando. Maria de Filippi non poteva chiedere di meglio. E infatti il televoto, ancora una volta, ha premiato chi ha avuto la sua storia. Un po’ come era successo con Andreas Muller, costretto al ritiro prima del serale in una edizione, rientrato in quella successiva e poi ecco la coppia. Un lieto fine in ogni caso, per tutti, perchè quello che conta, sarà la vita fuori, la strada verso il successo. Basterebbe pensare ad Annalisa Scarrone, chi arriva secondo in realtà, non è detto che lo sia!