Jenny e Sumit oggi: sono ancora marito e moglie? News da 90 giorni per innamorarsi

Oggi Jenny e Sumit protagonisti di 90 giorni per innamorarsi e poi, stanno ancora insieme? Le ultime news del 2023

Jenny e Sumit di 90 giorni per innamorarsi, stanno ancora insieme? Dal 21 maggio 2023 su Real Time andranno in onda le nuove puntate di 90 giorni per innamorarsi e Poi. Siamo giunti praticamente alla settima stagione del programma TLC tanto amato anche in Italia e rivedremo alcune delle coppie che sono state protagoniste di 90 giorni per innamorarsi. Alcune coppie si sono spostare, alcune coppie stanno ancora organizzando le nozze, altre coppie progettano una famiglia.

Jenny e Sumit oggi stanno ancora insieme? Abbiamo seguito la storia di Jenny e Sumit durante il loro fidanzamento e la vita in India; li abbiamo poi seguiti anche durante i mesi difficili del covid; entrambi sono stati molto male, fino a essere ricoverato in ospedale, ma alla fine, hanno superato il virus nel migliore dei modi. E poi c’è stata la convivenza, l’organizzazione del matrimonio e le nozze, dopo tanti tormenti e attese. Oggi i due, sono ancora una coppia? Come passano la loro vita Jenny e Sumit, sono ancora in India o sono andati a vivere negli Usa?

Considerate che le ultime news arrivano dall’India proprio dai social, e siamo al mese di maggio 2023; per cui vi racconteremo come procede la vita di Jenny e Sumit oggi. Corre l’anno 2023!

Jenny e Sumit oggi, sono ancora marito e moglie?

Quello che possiamo dirvi è che per questa coppia ci sono splendide notizie. I due infatti stanno ancora insieme e sono marito e moglie. Ebbene si, la vita di Jenny e Sumit prosegue a gonfie vele. E ci sono anche ottime news per la famiglia del giovane indiano: la mamma e il papà di Sumit alla fine hanno accolto Jenny in famiglia, nonostante la differenza di età che c’è tra lei e il suo amato marito indiano.

Jenny e Sumit oggi-90 giorni per innamorarsi

A quanto pare quindi alla fine la famiglia di Sumit ha perdonato il ragazzo per il matrimonio segreto che lui e Jenny hanno deciso di celebrare lontano da tutti e da tutto, per evitare energie negative…Oggi Jenny e Sumit si mostrano felici mentre viaggiano in India, e non solo, e si godono la loro vita quotidiana fatta di passeggiate, condivisioni con i loro fan e molto altro.

La mamma di Sumit lo ha perdonato

Di pochissimi giorni fa è anche uno degli ultimi post di Sumit che su Instagram, ha fatto gli auguri alla sua mamma in occasione della festa della mamma, felice per come vanno le cose tra loro. Finalmente dopo mesi di tensioni e polemiche a quanto pare, è tornato il sereno.

Vi ricordiamo che le puntate di 90 giorni per innamorarsi e poi, sono state girate intorno al 2022, circa un annetto fa. Ma oggi, grazie ai social, possiamo dirvi che tra Sumit e Jenny procede tutto a gonfie vele nel migliore dei modi. I due sono una coppia felice e affiatata. Sumit e Jenny oggi continuano a vivere in India. Nessuna nostalgia di casa per la signora americana che ha lasciato negli Usa la sua famiglia. Nel novembre del 2022 le figlie di Jenny sono andate a trovare in India la loro mamma, e hanno conosciuto anche la famiglia di Sumit, chissà forse vedremo anche questo in 90 giorni per innamorarsi e poi!

Ecco lo scatto di Jenny e le sue figlie in India su instagram

90 giorni per innamorarsi e poi, il finale per Jenny e Sumit

Nonostante questa coppia sia molto amata, i fan si aspettano che Sumit e Jenny adesso, continuino il loro percorso di coppia lontani dalle telecamere. Molti temono che se dovessero continuare a essere protagonisti del programma di TLC quello che hanno costruito, potrebbe rompersi per via dei drammi familiari che spesso vivono le coppie che decidono di continuare a mostrarsi per la tv.

90 giorni per innamorarsi e poi: la settima stagione è su Real Time

Vi ricordiamo quindi che la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi ci aspetta su Real Time dal 21 maggio 2023 con tutte le novità su queste coppie che hanno deciso di raccontare la loro storia nel programma di TLC.