Filippo Bisciglia chiama, Pamela Camassa risponde: “Adesso sono pronta ” e sono lacrime

In lacrime Pamela Camassa si è aperta con Ilary Blasi parlando della sua vita e delle scelte che farà dopo l'Isola

Nella puntata di Verissimo in onda domenica pomeriggio, Filippo Bisciglia si era confidato con Silvia Toffanin raccontandole che forse oggi, se c’è qualcosa che gli manca, è un figlio. Pamela Camassa non poteva sapere nulla delle parole del suo fidanzato nello studio di Canale 5 ma ieri sera, sembra avere in qualche modo risposto a quelle che sono state la parole dell’uomo che ama, in diretta all’Isola dei famosi.

Con Ilary Blasi infatti la Camassa ha fatto un lungo discorso, ha spiegato che quando si sta tanti giorni in un contesto come quello dell’Isola si ha modo di riflettere e di fare anche dei bilanci. E lei ha capito che non vuole avere più paura, vuole buttarsi nelle cose a gamba tesa e perchè no, magari diventare anche mamma. Lo ha detto tra le lacrime la Camassa, spiegando che a 39 anni ha una nuova consapevolezza e che adesso forse è il momento giusto per avere un figlio.

Uno sfogo sincero e anche molto profondo quello di Pamela che ha sottolineato come per una donna che lavora nel mondo dello spettacolo, che non sempre ha la possibilità di essere sulla cresta dell’onda, la paura di non poter crescere bene un figlio, è tanta. Perchè si pensa di non essere all’altezza nè economicamente, nè come mamma.

Le parole di Pamela Camassa all’Isola dei famosi 2023

Una lunga riflessione quella che Pamela ha fatto mentre era in postazione nomination e parlava con Ilary Blasi del suo futuro:

Sono arrivata a 39 anni e non ho concluso nulla. Inutile pentirsi e tornare indetro ora guardo al futuro, all’Isola per assurdo sto capendo delle cose perchè non hai mai tempo di parlare con te stessa.

Cosa farà Pamela Camassa dopo l’Isola

La bella Pamela ha quindi le idee chiare e non ha dubbi su quello che farà una volta finita l’Isola:

Non mi pento delle scelte che ho fatto ma ora vorrei scrivere un nuovo capitolo della mia vita, voglio andare dritta per la mia strada, perchè penso di meritarmelo. Nel mio futuro vedo una famiglia, cosa che ho sempre avuto paura, ho capito che bisogna buttarsi perchè il tempo è prezioso. Volevo una stabilità economica e mentale, io sono molto concreta nella cose e magari chissà cambiare lavoro e avere un piano B. Non posso stare così, ho tutta una vita davanti, sto diventando consapevole.

Sarà quindi felice di sapere che anche il suo Filippo è pronto per diventare papà e che questa cosa gli era decisamente mancata. Non possiamo quindi che augurare alla coppia un futuro sereno una volta terminata questa avventura in Honduras. E’ proprio vero che l’Isola è un posto speciale che fa capire tante cose!