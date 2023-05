“Mamma scusami” Cristina Scuccia vuota il sacco: c’è una persona che l’aspetta. Sul Web si mormora

Sull'Isola arriva la confessione di Cristina Scuccia ma il pubblico ci vede del marcio in questa storia

Ilary Blasi nella puntata dell‘Isola dei famosi 2023 in onda ieri sera, ha rivelato che Cristina Scuccia, ha fatto delle rivelazioni molto importanti negli ultimi giorni. Si sta ambientando, si sente più al sicuro l’ex suora e ha deciso di parlare con le sue compagne di viaggi della sua vita privata, raccontando alcune cose del suo privato.

In particolare la Scuccia, ha parlato di una frequentazione iniziata pochi mesi prima della sua avventura in Honduras. “Un germoglio” ha detto l’ex suor Cristina che si sarebbe resa conto sull’Isola, di essere davvero legata molto a questa persona. Il fatto che abbia usato sempre il termine “persona” e non abbia mai detto ragazza o ragazzo, ha incuriosito particolarmente il web. E il pubblico che commenta sui social i fatti dell’isola, ha iniziato a mormorare.

Perchè si insiste tanto su questa cosa, sulla vita privata dell’ex suor Cristina? La Scuccia ha anche voluto precisare che questa persona non ha nulla a che fare con la sua uscita dal convento, che è avvenuta due anni fa mentre la conoscenza, è iniziata solo pochi mesi fa.

Le parole di Cristina Scuccia a Helena

Cosa ha detto Cristina a Helena:

Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma.. Ormai.. Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi.. L’amore è bello e qua a L’Isola dei Famosi per quanto mi stia sforzando esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv.

Dopo queste parole quindi Ilary Blasi ha voluto approfondire maggiormente, anche se Cristina ha spiegato che non vorrebbe parlare di queste cose perchè si sente comunque in imbarazzo.

Sono un paio di mesi che conosco questa persona, è un germoglio e come tale va protetto. I germogli vanno protetti e curati, sono anche imbarazzata perché non sono abitata a comprimere l’amore. Ci sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima.

La Scuccia ha poi detto che si tratta di una persona che vive a Madrid, senza voler specificare se sia italiana o meno. Ha di nuovo chiesto scusa alla sua mamma ma si è anche detta sicura del fatto che la donna, lo avesse capito, perchè le mamme sanno sempre quello che succede nella vita dei propri figli.

Cristina Scuccia Isola dei famosi 2023

La verità su Cristina Scuccia

Poi ha anche aggiunto che sente la mancanza di questa persona e che spera di poter ricominciare insieme una volta finita l’avventura sull’Isola. E mentre Cristina raccontava, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare come ci sia particolare attenzione su questa cosa ma non solo. Quando pochi minuti dopo è toccato a Nathaly parlare con Ilary e la Caldonazzo ha chiesto di salutare una persona a cui è legata e a cui vuole bene che faceva ieri il compleanno, la Blasi ha subito chiesto se fosse un uomo o una donna. Come mai non ha fatto lo stesso con la Scuccia? Forse perchè lo sanno tutti dall’inizio e volevano puntare su questa rivelazione?

Il sospetto di molti spettatori è dunque questo, che Cristina sia stata scelta perchè c’era questa storia da raccontare…