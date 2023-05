Selvaggia Lucarelli resta a Ballando con le stelle e aspetta Barbara d’Urso a una condizione

E’ finalmente arrivato il momento di pensare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Ed è arrivato anche il momento di fare chiarezza su quello che accadrà. Parla quindi Selvaggia Lucarelli e conferma le voci che erano trapelate pochi giorni fa. Dagospia lo aveva anticipato: l’intera giuria di Ballando con le stelle è confermata e si, anche Selvaggia Lucarelli farà parte della “compagnia”.

La giornalista, intervistata dalla rivista Chi questa settimana, ha parlato di quello che è successo negli ultimi mesi e si è detta divertita dalle tante voci circolate. Voci di una “cacciata” che però non ci sarà. Nonostante i tanti cambiamenti in Rai, nonostante le decisioni forti, le vere cacciate, Selvaggia Lucarelli resta. Nonostante anche tutto quello che è successo lo scorso anno…

ha detto Selvaggia Lucarelli che a quanto pare in questi mesi si è divertita ad annotare tutti i commenti fatti su questa vicenda mentre sapeva che solo lei avrebbe saputo cosa fare o meno. Milly Carlucci infatti, le ha sempre chiesto di restare e infatti, la scrittrice ribadisce che questa settimana incontrerà la padrona di casa di Ballando con le stelle. Restano infatti da definire solo poche cose, per il resto è fatta! Si guarda insieme, a Ballando con le stelle 2023.

Il programma di Rai 1 andrà in onda per tutto l’autunno al sabato sera e saluterà il pubblico pochi giorni prima di Natale.

Nella sua intervista per la rivista Chi, Selvaggia Lucarelli ha parlato anche di Barbara d’Urso, visto che tanto si è discusso della possibile presenza della conduttrice di Canale 5 sulla pista di Ballando ( qualcuno aveva anche ipotizzato che potesse prendere il suo posto in giuria).

Che cosa ne pensa la Lucarelli del possibile arrivo di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle? La giornalista non si è tirata indietro e ha ovviamente risposto alla domanda:

Io non avrei nulla in contrario se partecipasse. Sarebbe in qualche modo anche funzionale al programma. Solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quello che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe risposta a fare un passo indietro e a scendere a compromessi con il suo ego?