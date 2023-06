Home » Reality e Talent » Pamela Camassa ha fregato il marito a un’altra…Le accuse di Helena dopo lo spiffero di Sainato Reality e Talent Pamela Camassa ha fregato il marito a un’altra…Le accuse di Helena dopo lo spiffero di Sainato Luisella Bianchi Sono pesantissime le insinuazioni fatte da Helena su Pamela Camassa: "Ha rubato il marito di..."

Nonostante manchino soltanto 10 giorni alla finale de L’Isola dei Famosi, sembra che le tensioni tra alcuni naufraghi siano ancora molto alte proprio come si è visto nel day time del reality di Canale 5 questo pomeriggio. Che cosa è successo il 9 giugno 2023? Di tutto e ancora una volta è stata Helena la protagonista…

Nelle ultime ore, Helena Prestes infatti è finita nuovamente al centro dell’attenzione, trovandosi apparentemente sola contro tutto il gruppo. La modella si è scontrata più volte con gli altri naufraghi e di recente ha avuto un altro confronto con Gian Maria Sainato, con il quale non sembra esserci più sintonia. Ma le tensioni non si fermano qui. Durante l’ultimo puntata del daytime dell‘Isola dei famosi 2023, Helena ha avuto una forte lite anche con Pamela Camassa, attirando l’attenzione dei social media. Il perchè? A dire il vero, è stato Sainato a sganciare la bomba. E’ lui il più pettegolo dell’Isola, su questo ci sono ben pochi dubbi. E da buon pettegolo, ha raccontato una confidenza che la Prestes, gli avrebbe fatto mentre erano insieme sull’altra isola.

Sono diverse le cose che Helena avrebbe detto a Sainato quando le telecamere non erano con loro e Gian Maria, le sta raccontando tutte. Un po’ come aveva fatto in diretta, quando aveva detto a Ilary Blasi che Helena e Carlo non sono realmente fidanzati ma che fanno tutto solo per farsi vedere ( ribadito anche nel day time di oggi).

Il pettegolezzo fastidioso su Pamela Camassa all’Isola

Lo spirito dell’Isola ha messo di nuovo alla prova i concorrenti e Pamela è stata chiamata a dire quello che pensa di Helena. Nulla di nuovo sotto il sole ma le parole dell’ex miss hanno scatenato la reazione di Helena che ha fatto una pesante insinuazione:

Io di te non so niente. Gian Maria mi ha detto qualcosa di te quando eravamo a Sant’Elena. Mi hai detto che hai rubato un marito

Dopo queste parole di Helena abbiamo visto per pochi secondi l’espressione di Pamela ma non c’è stato modo di ascoltare il suo commento, una replica a queste parole. Hanno tutti fatto finta di nulla, sarà interessante sapere se si approfondirà lunedì sera con la puntata in diretta dell’Isola.