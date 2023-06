L’Isola dei Famosi 2023: Helena non ama Carlo Motta, i naufraghi sbugiardano la storia d’amore

Alcuni naufraghi smentiscono la storia d'amore fra Helena Prestes e Carlo Motta: L'isola gli aveva regalato una sorpresa di coppia

Ma la storia d’amore fra Helena Prestes e Carlo Motta è vera oppure è tutta invenzione? Nonostante la sorpresa romantica che la produzione de L’Isola dei Famosi 2023 ha realizzato ai due nel corso della puntata del 5 giugno 2023, alcuni naufraghi hanno espresso le loro perplessità sulla coppia rivelando alcune dichiarazioni inedite fatte dalla modella sudamericana prima che iniziasse la loro avventura nel reality Mediaset.

A smontare la coppia dei due fidanzatini sono Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli. I due naufraghi hanno spiegato di aver ascoltato delle confidenze della stessa Helena, in cui ha raccontato che non ama il giovane Carlo ma il suo ex fidanzato, con cui ha avuto una relazione durata ben otto anni.

L’Isola dei Famosi 2023: Helena non ama Carlo Motta? Le testimonianze

A lanciare la bomba, durante le nomination è Gian Maria Sainato: “Ti dirò un gossip interessante che mi aveva detto Helena, e infatti io oggi sono scioccato. Perché ho visto che gli avete fatto fare una scenetta di fidanzamento, con un anello che sembrava preso dalle patatine… Però vuoi sapere il gossip interessantissimo? Quando eravamo sull’Isola di Sant’Elena, Helena mi ha raccontato che conosce questo ragazzo da tre mesi ma che in realtà lei è innamorata di un altro. Lei ha mi ha spiegato che è innamorata di un suo ex con cui è stata insieme per otto anni. E questa cosa l’ha detta anche ad altri ragazzi… Quindi io non le credo. Ma l’ha detto a tutti che Carlo lo conosce da tre mesi…”.

A fargli eco, nel corso della serata, è Marco Mazzoi. Anche lui – durante le nomination – ha riferito in studio di aver ricevuto anche lui la stessa confidenza: “È una persona molto finta. E che ha bisogno di una lezione nella vita. Ha preso troppe scorciatoie nella vita e pensa che con la bellezza e la furbizia lei possa passarla liscia. […] Qui in trasmissione s’è inventata questi quattro salti nell’amore nonostante, prima di entrare in questo reality, ci avesse detto che il ragazzo con cui ha fatto questa sceneggiata ci stava insieme da soli tre mesi ma tanto è “una storia così per fare” perché ama il suo ex. Eh, io sono sincero…”.

Quindi Helena Prestes e Carlo Motta si sono messi d’accordo per confezionare una finta storia d’amore dentro al reality? Oppure la modella sta prendendo in giro il giovane brianzolo? Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime puntate…