Una vita anticipazioni: il matrimonio di Silvia e i rivoluzionari ad Acacias 38, cosa succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda sabato 18 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo e con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani. Ad Acacias 38 stanno per arrivare i rivoluzionari e Ursula, ha studiato un piano, per fare in modo che tutti pensino che sia stata Blanca a organizzare con Diego questa rivolta. La ragazza ovviamente non sa nulla, non sente Diego da quando lui ha lasciato Acacias 38. Ma anche Samuel è pronto ad aiutare Ursula in questo suo diabolico piano…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 MAGGIO 2019

Silvia rifiuta di fuggire con Arturo e gli comunica che rispetterà il piano diventando a tutti gli effetti la moglie di Zavala. Ursula scrive una carta falsa a nome di Blanca e fa credere ai vicini che abbia sempre avuto contatti con Diego per organizzare la sommossa del quartiere… Samuel e Ursula progettano di fare del male a Diego, è arrivato il momento di agire e pensano di sfruttare anche la finta lettera che la donna ha scritto fingendosi sua figlia. E’ ormai tutto pronto per il matrimonio di Silvia che ha deciso di andare avanti e di diventare la moglie di Zavala per portare a termine la sua missione. Ma questo matrimonio sarà celebrato?

Samuel sembra voler fare del male a Blanca, come se volesse possederla con la forza. Ha gli occhi indemoniati, probabilmente carico di odio a causa di tutte le bugie che Ursula gli ha detto sul conto della ragazza. Grazie all’arrivo di Carmen, Blanca riesce almeno per il momento a evitare che Samuel le faccia del male, mettendo magari anche in pericolo la vita del bambino che deve nascere a breve. Ramon incontra i rappresentati dei minatori e non è un bel momento a quanto pare…

Casilda e Martin continuano i preparativi del loro matrimonio…

Appuntamento quindi a domani con la puntata di Una vita del sabato come sempre alle 14,10 su Canale 5.