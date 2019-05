Beautiful anticipazioni: Bill si arrenderà alla volontà di Steffy?

Bill riuscirà a fare breccia nel cuore di Steffy? La ragazza non ha dubbi: non lo può sposare e il motivo è molto semplice: lei non lo ama. Le parole di Steffy arrivano dritte al cuore di Bill che per il momento non può fare altro che rassegnarsi. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando dalla trama della puntata di Beautiful di domani, domenica 19 maggio 2019. Anche domani la soap ci aspetta con un episodio inedito alle 14, orario diverso dal solito. A seguire il pubblico di Canale 5 che ama tanto le soap, potrà vedere Una vita e Il segreto.

Ma torniamo a Los Angeles: Bill ha chiesto a Steffy di diventare sua moglie dopo il loro patto ma la ragazza gli ha chiesto del tempo. Per il momento non può farlo, non sposa un uomo che non ama. A distanza, Liam si chiede che cosa stia succedendo nella vita di Steffy ma alla fine decide di voltare pagina e di dedicarsi a Hope…Bill pensa che il no di Steffy possa in qualche modo significare che la ragazza abbia deciso di perdonare Liam ma Steffy ha altro in mentre…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 MAGGIO 2019

Maya parla con Emma di quello che sta succedendo nella sua vita. La ragazza le rivela che tra lei e Xander c’è qualcosa di molto dolce ma che a causa della presenza di Zoe, che è ancora negli Stati Uniti, la loro relazione stenta a decollare.

Bill accetta la decisione di Steffy ma le ricorda anche che non deve in nessun modo perdonare Liam per quello che ha fatto. Steffy però non ha nessuna intenzione di perdonare Liam o di pensare a lui come futuro marito. In questo periodo della sua vita Steffy ha preso la sua decisione: la sua scelta è lei e affronterà tutto quello che succederà nel futuro da sola, almeno per il momento. Di fronte a questa rivelazione Bill non le può dire nulla ma pensa che prima o poi, Steffy capirà di amarlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 19 maggio 2019 alle 14 su Canale 5.