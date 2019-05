Beautiful anticipazioni: Steffy fa pace con Liam e Hope, la quiete prima della tempesta?

Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Iniziamo quindi da quello che accadrà il 21 maggio 2019 a Los Angeles, pronti per scoprire quello che vedremo su Canale 5? Come avrete visto le cose sono molto cambiate nelle ultime settimane: Steffy ha deciso di lasciare Liam, ha firmato un patto con Bill e si prepara a riprendere il suo ruolo in azienda. Nel frattempo Liam ha deciso di smettere di inseguire Steffy e di godersi la sua relazione con Hope che tra l’altro aspetta il suo bambino. E Bill non vede l’ora di sposare Steffy anche se al momento la ragazza gli ha fatto chiaramente capire di non essere interessata a questo matrimonio. Steffy ha anche fatto capire a suo padre che non ha nessuna intenzione di mettersi con Bill e che da questo punto di vista può stare tranquillo…Anche Liam scopre che Steffy non sposerà Bill…In azienda tutti pensavano che Steffy non avrebbe voluto più avere Hope tra i piedi e invece la Forrester arriva persino a fare i complimenti alla sua rivale per l’ottimo lavoro svolto…

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Ecco per voi le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 21 MAGGIO 2019

Che cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama di questo episodio. Steffy, dopo esser tornata in azienda, vuole anche far capire a Liam che non ha nessuna intenzione di rovinare la sua vita. Ma è davvero questo che Steffy sta pensando o finge solo di voler vivere in modo sereno questa sua nuova vita? La ragazza decide di avere un confronto con Liam e Hope e dice a entrambi di non essere intenzionata a rovinare quello che c’è tra di loro, anzi. Si toglie anche l’anello che Liam le ha dato e lo consegna a Hope.

Questa è solo la quiete prima della tempesta? Nelle prossime settimane ci saranno degli altri clamorosi colpi di scena? Non perdete le nostre anticipazioni per scoprire tutto quello che realmente succederà…