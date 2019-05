Beautiful anticipazioni: Steffy rinasce senza Liam, quanto durerà?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella nuova puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5? Lo facciamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Ma prima di dedicarci alle anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 maggio 2019, facciamo il punto della situazione. Liam ha deciso di affrontare Bill e gli ha rinfacciato tutto il male che ha causato nella sua vita. Una vera e propria ondata di problemi che, se lui non ci fosse stato, Liam di certo non avrebbe avuto. A quanto pare Bill si dice anche dispiaciuto per quello che è successo ma non può cambiare gli eventi e in ogni caso lui resta del suo pensiero su Steffy: non la merita. Bill infatti è convinto che la Forrester abbia bisogno di un uomo al suo fianco e Liam, non lo è fino in fondo. Alla Forrester invece il confronto è tra Ridge e Steffy. La ragazza promette a suo padre che non si farà imbambolare di nuovo da Bill e che nelle prossime settimane invece si dedicherà solo al lavoro come è giusto che sia. E ovviamente alla piccola Kelly che, da quando è arrivata, ha cambiato per sempre la sua vita.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 MAGGIO 2019

Steffy quindi ha preso la sua decisione e a quanto pare non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Per questo motivo dice a Ridge che può stare tranquillo ma adesso deve fare anche un’altra mossa; al momento infatti sono poche le persone a sapere che tra lei e Liam è finita. E’ arrivato il momento di rendere pubblica questa notizia…

Emma continua a essere gelosa di Zoe e a quanto pare ne ha tutte le ragioni. Quando infatti Xander va da lei per capire che cosa è successo al gatto, i due sono nuovamente molto vicini e finiscono per baciarsi. E adesso che cosa succederà?

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere le ultime news da Los Angeles!