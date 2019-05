Una vita anticipazioni: Diego tentata di uccidersi, suo padre lo salverà?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita. Questo sabato il pubblico di Canale 5 ha perso le vicende di Acacias 38 ma come sempre la domenica sono andati in onda due episodi della soap spagnola per cui, i fans possono essere soddisfatti. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni iniziando proprio dalla trama della puntata di domani lunedì 27 maggio 2019. Sembra che qualcosa stia cambiando in casa tra Ursula e Don Jaime. L’uomo vedendo Blanca stare così tanto male alla fine ha deciso di raccontarle quello che è successo davvero con Diego e le rivela che lui mai l’avrebbe lasciata da sola…Intanto Silvia capisce che Zavala la sta avvelenando ma decide di non dire niente perchè in qualche modo vuole portare a termine la sua missione…Diego invece si trova ancora in carcere e non sa quello che sta succedendo a Blanca che ha anche rischiato di perdere il bambino, oltre che di morire…

E nella prossima puntata di Una vita che cosa succederà? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 MAGGIO 2019

Arturo si introduce in casa di Zavala per liberare Silvia, ma non riesce nel suo intento. Jaime affronta il dottor Briz e scopre che è stato corrotto da Samuel affinché facesse pensare a Diego di essere malato. Diego intanto è in carcere e dà l’impressione di volersi impiccare. Riera promette a Carmen di rivelarle i segreti di Ursula: la dark lady osserva la coppia da lontano.

Tante verità quindi potrebbero essere svelate e viene da chiedersi che cosa farà adesso don Jaime avendo scoperto che suo figlio non è malato ? Nel frattempo sia Ursula che Samuel si fingono gentili con Blanca e le stanno vicino in questo momento molto delicato. La ragazza ha bisogno di riposo e di cure altrimenti potrebbe perdere il bambino. E la Dicenta non vuole in nessun modo che ci possa essere questo rischio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 maggio 2019 su Canale 5.