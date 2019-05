Una vita anticipazioni: il passato di Ursula ripiomba nel suo presente, cosa succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nelle ultime puntate in onda nel mese di maggio 2019? Lo scopriamo con le ultimissime in arrivo da Acacias, iniziando proprio dalla trama della puntata di domani 30 maggio 2019. Come avrete visto di cose nell’ultimo periodo ne sono successe parecchie: Diego è scappato dal carcere e nessuno ha sue notizie. Blanca ha scoperto che il giovane non ha mai smesso di amarla ma è stato costretto ad andare via. Inigo e Leonor hanno deciso di iniziare una relazione dopo che il ragazzo le ha rivelato che Flora è sua sorella, raccontandole anche la verità sulla loro identità..Ma non finisce qui: Ursula continua ad avere le sue allucinazioni e i ricordi del passato si fanno sempre più vivi e la tormentano. Nel frattempo Casilda, dopo esser stata colpita alla testa, non ricorda nulla di quello che le è successo negli ultimi due anni per cui non può salutare come dovrebbe Martin, suo marito. Il giovane è morto ma Casilda non sa che lo amava, non ricorda nulla…Arturo vorrebbe fare qualsiasi cosa pur di salvare Silvia ma a quanto pare, almeno per il momento, può solo aspettare.

E domani che cosa succederà? Ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 30 MAGGIO 2019

Mentre Reira continua a indagare sul passato di Ursula, la donna si deve difendere anche dalle accuse di Blanca. La ragazza infatti pensa che sia stata lei a ordinare a Diego di andare via. Ma Ursula le dice che non le avrebbe mai fatto una cosa simile, ovviamente sta mentendo…Nel frattempo l’investigatore scopre dove si trova la famiglia che aveva organizzato il matrimonio di Ursula…

Casilda si prende cura di Rosina che continua ad avere problemi visto il suo infortunio. La ragazza non ricorda davvero nulla e per il momento le domestiche decidono di non dirle nulla in merito a quello che è successo a Martin, aspetteranno che recuperi da sola la memoria…Arturo sempre più preoccupato per Silvia, non sapendo a chi rivolgersi prova a raccontare tutto a Felipe.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 maggio 2019 su Canale 5.