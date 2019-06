Una vita anticipazioni: Blanca ha partorito un maschietto che è stato scambiato da Ursula?

Grandi colpi di scena nelle ultime puntate di Una vita in onda in questi primi giorni di giugno 2019 su Canale 5 e Rete 4. Dopo la puntata della soap in onda in prima serata, l’8 giugno 2019 su Rete 4, Una vita ci aspetta lunedì. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Che cosa succederà a Blanca dopo che la donna ha messo al mondo una bambina? La contadina che è con lei le ha detto che la piccola è nata morta, ma è davvero così? E’ stato Samuel a organizzare l’agguato per uccidere suo fratello e per fare del male a Blanca? Ursula sapeva o non sapeva quello che stava per succedere?

Vi ricordiamo che da lunedì Una vita torna alla versione originale, quindi vedremo una puntata lunga circa mezz’ora! Ecco per voi le anticipazioni e la trama del 10 giugno 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 10 GIUGNO 2019

Samuel sembra non sapere nulla di quello che è successo a Blanca e Diego. Il giovane Alday si impegna invece con Felipe per fare in modo che, prima che suo fratello e Blanca debbano lasciare il paese, Diego ottenga l’indulto… Ad Acacias 38 arriva il vero Inigo, il ragazzo a cui il fratello della finta Flora ha rubato l’identità. La ragazza è sconvolta ma si giustifica subito dicendo che lei e suo fratello lo credevano morto…

Ursula torna a casa e scopre che Blanca è andata via ma sembra non sapere nulla di quello che è successo. Mentre lei e Samuel si accomodano in soggiorno per la cena, alla porta bussa qualcuno. E’ Blanca che è tornata già a casa ma c’è una novità…Il suo pancione non c’è più. Ursula quindi chiede che cosa sia successo mentre Blanca le vomita addosso tutto il suo odio…

Le cose sono molto complicate: Blanca pensa di aver messo al mondo un maschietto, almeno da quelli che sono i suoi ricordi. Ma la contadina le ha detto che che era una bambina, quella che lei ha messo al mondo nata morta…Blanca accusa Ursula e le dice che la bambina morta non è il figlio che lei ha messo al mondo e vuole sapere dove è davvero suo figlio…

Nelle prossime puntate di Una vita si svilupperà tutta la story line che riguarda questa gravidanza e il parto di Blanca. Come potrete immaginare Ursula e Samuel hanno architettato un diabolico piano per far si che Blanca si allontanasse da Diego e non solo…