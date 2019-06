Beautiful anticipazioni: il matrimonio di Liam e Hope finisce a torte in faccia

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa succederà nelle prossime puntate della soap in onda nel mese di giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. L’11 giugno 2019 si prosegue con i festeggiamenti dopo il matrimonio di Liam e Hope che hanno brindato al loro amore dopo essersi scambiati le promesse di nozze. Finalmente Liam e Hope sono marito e moglie e possono godersi questo momento . Ma a quanto pare c’è ancora qualcuno che non è d’accordo su questa unione…Scopriamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di domani 11 giugno 2019. Ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 GIUGNO 2019

Le nostre anticipazioni di Beautiful ci rivelano quindi quello che sta per accadere a Los Angeles! Pronti per la puntata di domani? Come avrete visto a casa Forrester sono tutti felici ma pare che Taylor abbia qualcosa da ridire. La donna non sta più nella pelle e vorrebbe parlare. Non le è bastato il discorso fatto a Liam, adesso vuole che tutti ascoltino quello che ha da dire. Ma Brooke, che non la perde di vista da quando ha messo piede in casa, capisce quelle che sono le sue reali intenzioni…Tra le due quindi inizia una forte discussione che si sposta poi in cucina dove su un grande mobile è sistemata la torta nuziale. Una torta che a quanto pare non tutti mangeranno visto che le due donne iniziano a tirarsela in faccia!

Come andrà a finire? Appuntamento a domani per scoprire i dettagli della guerra a torte in faccia…Beautiful come sempre ci aspetta alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che da domani la programmazione di Canale 5 cambia ancora: vedremo prima Beautiful, poi Una vita, poi Bitter Sweet, poi Il segreto e per questa settimana le ultime puntate di Pomeriggio 5.