Una vita anticipazioni: che fine ha fatto il bambino di Blanca, chi ha preso il suo maschietto?

Che cosa è successo davvero il giorno in cui Blanca ha partorito? E’ nato davvero un maschietto come lei crede oppure è nata la femminuccia morta che la contadina che si è presa cura di lei le ha messo tra le braccia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita e iniziamo proprio dalla trama della puntata in onda domani 11 giugno 2019 che ci permetterà di capire meglio che cosa sta succedendo ad Acacias 38 con le ultime news relative alla soap spagnola.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 GIUGNO 2019

Iñigo posticipa il suo viaggio con Leonor per capire se i sospetti di Flora siano reali. La ragazza infatti pensa di aver visto il vero Inigo che l’ha minacciata. I due fratelli pensavano che fosse morto ma a quanto pare non è così…Blanca lascia l’ospedale e si presenta a calle Acacias, dove minaccia Ursula accusandola di aver sostituito il figlio con il corpo di una neonata. La dark lady nega, mentre Samuel impedisce alla moglie di fare del male alla madre.

Blanca ha parlato di tutti questi suoi dubbi anche con Diego che, a differenza di quanto sperava chi ha ordito tutta questa storia, non è morto..Il giovane sentendo le parole di Blanca si alza dal letto…Anche Diego è stato informato del fatto che il figlio di Blanca, probabilmente anche suo figlio, è morto…Quando Blanca gli parla dei suoi sospetti Diego però le dice che non ci sono delle prove per dimostrare quello che lei pensa…Nelle prossime puntate questa story line che riguarda il figlio messo al mondo da Blanca, che è davvero un maschietto e non una femminuccia come tutti le vogliono far credere, animerà la trama di Una vita con diversi colpi di scena tutti da non perdere…

Vi ricordiamo che da questa settimana gli episodi di Una vita andranno in onda nel classico formato di circa 30 minuti, dalle 14,10 alle 14,45. A seguire la nuova soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.