Una vita anticipazioni: Blanca convincerà Diego a cercare il piccolo Moseis?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda lunedì 17 giugno 2019? Come saprete, Una vita a giugno 2019 non va in onda alla domenica pomeriggio ma solo sabato in prime time. La soap spagnola quindi, dopo la puntata su Rete 4, ci aspetta lunedì come sempre alle 14,10. Che cosa succederà ad Acacias 38? Possiamo dirvi che, come avrete capito, nei prossimi episodi saranno centrali le vicende legate a Blanca e a suo figlio. La ragazza è più che convinta di aver messo al mondo un maschietto, tanto che ha dato persino un nome al bambino. Lo ha chiamato Moseis..Diego in questi giorni in ospedale, si è convinto del fatto che Blanca, a causa del grande dolore per la perdita della bambina, stia delirando. Samuel del resto, andando spesso in ospedale a trovarlo, gli ha fatto credere che Blanca si sia inventata davvero tutto. Gli ha raccontato della contadina che ha aiutato sua moglie e chiaramente Diego si sente di credere alle parole di suo fratello. L’uomo non immagina neppure che in realtà Samuel e Ursula hanno architettato tutto, incluso anche il rapimento del figlio di Blanca…Ma solo nelle prossime puntate scopriremo la verità su questa storia. Nel frattempo scopriamo quello che succederà lunedì pomeriggio.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 14 GIUGNO 2019

Diego inizia a credere che forse, per aiutare Blanca a superare il lutto per la morte della loro bambina, bisogna organizzare una veglia funebre o qualcosa di simile. Decide quindi di portare Blanca al cimitero per dire addio per sempre alla sua bambina…Blanca però continua a credere di aver messo al mondo un maschietto e non vuole sentire ragioni…

Temendo che Paquito possa arrivare alla verità, i Cervera cercano di impedire al vigilante notturno di arrestare il vero Iñigo, responsabile dei furti verificatisi a calle Acacias. Casilda convince Rosina ad assumere Jacinto come giardiniere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì su Canale 5. Continuate a leggere le anticipazioni per scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate della soap spagnola!