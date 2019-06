Beautiful anticipazioni: Hope rischia di perdere il bambino, che cosa succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful e questa volta non ci sono buone notizie. Come avrete infatti visto nell’episodio della soap in onda ieri su Canale 5, Hope ha avuto un malore. La moglie di Liam infatti, che come saprete è incinta, si è sentita poco bene. Liam ha subito portato la ragazza in ospedale e la paura che possa succedere qualcosa al bambino che aspetta è grande…Non ci resta che scoprire quello che succederà con la trama della puntata di Beautiful in onda lunedì 24 giugno 2019. Vi ricordiamo infatti che la soap non va in onda al sabato e neppure la domenica per tutto il mese di giugno 2019. Torniamo quindi a Los Angeles con la trama della prossima puntata di Beautiful, ecco i dettagli per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 24 GIUGNO 2019

Katie non riesce a credere che Bill, dopo tutto quello che è successo con Will possa anche avere la pretesa di chiedere l’affido esclusivo. Ma si sa, quando Bill si mette una cosa in testa la ottiene sempre. Ovviamente Katie è molto preoccupata per il bambino visto che il piccolo Will non vuole neppure passare del tempo con suo padre, essendo per lui quasi un estraneo. Thorne quindi la rassicura e le dice che le starà vicino in questo momento complicato, insieme lotteranno per avere l’affido del bambino in modo esclusivo. Se Bill vuole la guerra, anche loro la faranno. Katie però non sembra molto convinta di tutta questa situazione…

Nel frattempo Liam e Hope dopo il malore della ragazza sono corsi in ospedale. Hope deve subito fare una ecografia ma non ci sono buone notizie. La dottoressa infatti cerca in tutti i modi di sentire il battito del bambino ma non riesce a farlo. Che cosa significa tutto questo? Hope sta rischiando di perdere il bambino?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful appuntamento a lunedì con una nuova puntata della soap di Canale 5.