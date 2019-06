Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit scopre la verità sulle foto?

Con una media di oltre 2 milioni di spettatori, Bitter Sweet-Ingredienti d’amore è la soap turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5. Le storie di Nazli e Ferit e di tutte le persone che ruotano intorno a questa storia, piacciono davvero molto al giovanissimo pubblico di Canale 5 che per tutta l’estate non potrà vedere Uomini e Donne ma ha trovato una alternativa che sta apprezzando. Anche noi quindi stiamo seguendo la soap di Canale 5 con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Non ci resta quindi che dare uno sguardo alle anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore per l’episodio in onda il 25 giugno 2019. Che cosa sta per succedere? Il piccolo Bulut a quanto pare potrebbe finire da Demet, una cosa che Ferit non ha intenzione di accettare. E Nazli ha scoperto che la colpa di questa storia è di sua sorella e non riesce a credere che la ragazza sia arrivata a tanto per soldi…

Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà dando uno sguardo alla trama della puntata di Bitter Sweet in onda domani su Canale 5.

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 GIUGNO 2019

Bulut subisce un piccolo infortunio e Ferit e Nazli corrono da lui in ospedale, dove avviene un litigio con Demet. Fatos vorrebbe confessare tutto a Engin, ma secondo Alya questa non è una buona idea.Le cose si fanno sempre più complicate anche perchè il bambino non sembra trovarsi bene con sua zia…

Ferit aspetta di sapere chi, dove e quando ha scattato le foto e Nazli, che sa di Asuman, sviene. Quando si riprenderà, verrà a sapere che dalle foto sono state cancellate tutte le informazioni tranne il modello di cellulare che le ha scattate. Nel frattempo Asuman corre dalla signora Demet per sapere cosa fare. La ragazza non si rende conto che ancora una volta sta tradendo sua sorella. E Nazli non capisce che Asuman è davvero nei guai e si sta rovinando la vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet che come sempre ci aspetta domani alle 14,45 subito dopo Una vita. Appuntamento quindi da non perdere.