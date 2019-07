Il segreto anticipazioni: Prudencio ha rapito Julieta e Saul sospetta di lui, ritroverà la sua fidanzata?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa vedremo nella puntata in onda domani 2 luglio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap spagnola. Un grande ritorno nelle prossime puntate de Il segreto: infatti a Puente Viejo ecco ricomparire Gonzalo. Ricorderete che il marito di Maria aveva lasciato il paese dopo aver ricevuto una ingente somma di denaro da parte di Fernando che adesso ha paura che il marito di Maria voglia fargli del male e non sa per quale motivo ha fatto ritorno. Ma a quanto pare lo sta per scoprire visto che Gonzalo si presenta proprio alla Villa per avere un confronto sia con lui che con Donna Francisca. E Julieta invece? Che cosa sta succedendo alla ragazza? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo, ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 2 LUGLIO 2019

Elsa nell’ospedale si dà molto da fare anche se il dottor Alvaro non sembra nutrire una grande simpatia nei suoi confronti. La ragazza però vuole continuare a fare quello che sta facendo e chiede al dottore di poter essere ancora di aiuto. Alvaro per il momento acconsente…Isaac e Antolina partono insieme per un viaggio nella capitale ma quando tornano da Madrid, le prime parole della donna vanno verso Elsa. A questo punto Matias, che soffre per Marcela e Camelia, non tollera più l’atteggiamento della moglie di Isaac…

Carmelo sembra essere molto soddisfatto del lavoro che Elsa ha fatto ancora prima che il dottore avesse modo di arrivare in paese. E Alvaro dal canto suo sembra aver cambiato idea su Elsa. Maria vuole restare a Puente Viejo e chiede quindi ad Adela di poter mandare nella sua scuola anche Beltran ed Esperanza.

Prudencio che in un primo momento aveva anche pensato che Julieta avesse lasciato il paese per conto suo, adesso crede che la sua fidanzata sia stata rapita. E anche se i Molero potevano avere tutti i motivi per farlo il giovane si rende conto che Prudencio potrebbe essere il colpevole. E così quando incontra il fratello gli sputa addosso tutta la sua rabbia. Prudencio nega di essere coinvolto in questa storia ma poi, rimasto solo con Mauricio, si mostra spaventato per le accuse di Saul.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani alle 15,35 circa su Canale 5.