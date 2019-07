Beautiful anticipazioni: continua la guerra tra Hope e Steffy, che succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda lunedì 8 luglio 2019? Lo scopriamo insieme con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles. Nella puntata che apre la prossima settimana, capiremo come cambieranno le dinamiche all’interno della famiglia Forrester, e non solo, dopo la decisione di Ridge. Brooke si aspettava anche ancora una volta suo marito mettesse prima la sua famiglia, i suoi figli, senza rispettare lei e Hope e questo non le è molto piaciuto. Potrebbe causare una crisi matrimoniale tra i due? A quanto pare dalla parte di Steffy c’è anche Sally. La stilista al momento sta lavorando per la Hope fort the Future ma non avrebbe problemi a iniziare a lavorare anche per Steffy e per la sua nuova collezione…Hope non sa che cosa aspettarsi e spera che alla fine si trovi un compromesso in questa vicenda. Lei e Steffy hanno avuto un duro scontro durante il quale si sono dette un po’ di tutto, attaccando le loro rispettive linee di moda. Adesso la parola spetta a Ridge che è il solo a poter gestire questa situazione. Ma siamo sicuri che lo farà nel modo giusto?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA L’8 LUGLIO 2019

Ridge alla fine sembra aver preso la sua scelta. Steffy cerca di far capire a suo padre che nell’ultimo periodo ha molto sofferto. Non solo ha dovuto rinunciare a Liam, padre di sua figlia, ma è anche costretta a vedere come sul lavoro, lui e Hope facciano coppia e ricevano sempre dei complimenti mentre a lei spesso non sono riconosciuti i giusti meriti.

Steffy vorrebbe che adesso le cose cambiassero, visto il grande sacrificio che lei ha fatto scegliendo di non lottare per Liam, vorrebbe che Hope rinunciasse almeno al lavoro in azienda. Ma la ragazza le ha già detto che non lo farà per cui a Steffy non resta che sperare che Ridge, anche in questo caso, si schieri dalla sua parte…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì come sempre alle 13,40 su Canale 5.