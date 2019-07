Una vita anticipazioni: Diego continua a indagare ma si fida di Samuel, cosa succederà?

Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita in onda nel mese di luglio 2019 su Canale 5 e Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi. Iniziamo dalla puntata di Una vita in onda domani 9 luglio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, Blanca è sempre più in balia d Cristina Novoa e pensa che solo la conversione potrà salvarla dalla vita che sta facendo. Pensa di aver sbagliato con Samuel e Diego e che solo allontanandosi dall’uomo che ama, troverà pace. Diego però inizia a capire che in tutta questa vicenda c’è qualcosa di strano anche se si sta fidando della persona sbagliata. Sta infatti per fare a suo fratello Samuel delle confessioni senza immaginare che invece il giovane Alday è in combutta con Ursula…

Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani, ecco per voi le anticipazioni e le ultime news.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 9 LUGLIO 2019

Aurelia, la forestiera, fa sapere a Diego che non è stata lei a tagliare il cordone ombelicale a Blanca quando era priva di sensi. L’Alday comincia così a credere che Blanca non fosse in preda alla follia quando, in più circostanze, ha ribadito di aver dato alla luce un maschietto e non una femminuccia. Evidentemente c’era anche un’altra persona in quel momento anche se Blanca non lo ricorda. La ragazza però al momento ha smesso di cercare visto che per lei la cosa più importante è quella di espiare i suoi peccati e di tornare nelle grazie di Dio…Blanca sembrava voler trovare il suo bambino a tutti i costi ma adesso le cose sono cambiate. Parlare con Diego le servirà a qualcosa?

Flora, per errore, versa del veleno per topi una torta: Peña, dopo averla mangiata, si sente male…Che cosa succederà adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 9 luglio 2019 su Canale 5. Appuntamento da non perdere con la soap spagnola come sempre alle 14,10.