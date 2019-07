Una vita anticipazioni: Blanca sarà ricoverata in una clinica come se fosse pazza?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 15 luglio 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata! Dopo l’appuntamento del sabato sera su Rete 4, la soap spagnola torna lunedì con un nuovo imperdibile episodio. E non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà. Pronti per le ultime news da Acacias 38? Pronti per scoprire quali saranno le prossime mosse di Diego dopo che Ursula ha ucciso Aurelia?

Samuel e Ursula sono pronti per il prossimo passo: portare Blanca in una casa di cura. Si torna al punto di partenza e a quanto pare, questa volta, i due saranno persino aiutati da Diego…Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di lunedì.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 15 LUGLIO 2019 SU CANALE 5

Samuel a quanto pare, è ancora u punto di riferimento per Diego che non riesce a capire che suo fratello è in combutta con Ursula. Del resto Diego non immagina neppure lontanamente di cosa può essere capace suo fratello visto che ha persino ucciso suo padre. Eppure se lo doveva aspettare visto che Samuel è stato capace di usare violenza con Blanca..Ma tutto questo sembra esser stato dimenticato dall’Alday che, quando viene convinto da Samuel a portare Blanca in una clinica di igiene mentale accetta…Diego infatti pensa che sia meglio una clinica di un convento perchè con l’aiuto dei medici Blanca potrebbe guarire mentre invece se diventa suora, per loro è finita per sempre…

Felipe cerca di capire che cosa sta succedendo a Celia. La donna è stata plagiata da Cristina Novoa e vorrebbe redimersi dai suoi peccati. Diego e Samuel hanno deciso di parlare con Blanca della possibilità di andare in una clinica e lei a quanto pare sembra intenzionata ad accettare. Cristina Novoa le ricorda che la cosa fondamentale nel suo cammino di remissione e che lei si prenda la colpa di quanto successo….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì 15 luglio 2019 su Canale 5.