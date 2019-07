Il segreto anticipazioni: Saul e Julieta potranno sposarsi senza pericoli in vista?

Alla fine Alvaro racconta la sua versione dei fatti a Elsa e spera che le sue spiegazioni possano bastare. Ma è davvero quello il motivo che il dottore ha raccontato, il motivo per il quale è stato picchiato? Le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domani 17 luglio 2019, ci rivelano che Alvaro ha raccontato a Elsa di avere dei debiti. Non li ha “guadagnati” per dei vizi o delle sue ambizioni personali ma solo perchè ha cercato di salvare dei bambini. Pare che durante una epidemia in Portogallo ci fosse bisogno di alcuni vaccini e il dottore, pur di salvare dei bambini abbia contratto dei debiti e adesso quelle persone pericolose che lo avevano aiutato in passato, lo stanno cercando per riavere i loro soldi. E’ davvero questo il motivo? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 LUGLIO 2019

Anche in paese si inizia a parlare di quello che è successo. Matias e Marcela ascoltano le parole di Alvaro che fornisce loro la stessa spiegazione che ha dato a Elsa. La notizia arriva anche alle orecchie di Dolores che ricama a modo suo ma sembra non essere convinta di quanto il dottore ha raccontato. Elsa, stanca per le troppe chiacchiere che sente in paese decide di affrontare Dolores e le dice di smetterla di parlare di lei e del dottore.

Antolina ha capito che Isaac è molto geloso di Alvaro e ha deciso di vedere con i suoi occhi la reazione che suo marito ha di fronte al dottore. E decide di combinare una sorta di incontro.

A causa dell’intromissione di Francisca, Fernando non riesce a essere quello che vorrebbe per Maria. La magia del cinema che ha portato alla Villa viene interrotta dalla Montenegro.

E’ il grande giorno del matrimonio di Saul e Julieta. Severo e Carmelo si stanno occupando della sicurezza e le donne del paese non lasciano sola Julieta neppure per un secondo terrorizzate dal fatto che possa succedere qualcosa di brutto alla ragazza. Hipolito e Onesimo vorrebbero andare al matrimonio ma davanti all’emporio c’è una fila di gente pronta a comprare quella che viene descritta da molti come una birra rivoluzionaria capace di far ricordare tutto.

In chiesa è tutto pronto per la celebrazione del matrimonio di Saul e Julieta. Don Berengario chiede quindi alla ragazza se vuole diventare la moglie di Saul e Carmelo e Severo pensano che proprio in questo momento Molero potrebbe arrivare in chiesa, succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 17 luglio 2019 su Canale 5.