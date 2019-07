Una vita anticipazioni: il piccolo Moises non è più nell’orfanotrofio? Che fine ha fatto?

Diego scoprirà finalmente dove si trova il bambino che Blanca ha messo da sola al mondo in mezzo al nulla? L’uomo è sempre più convinto che dietro a questa storia ci sia lo zampino di Ursula e per questo sta collaborando con suo fratello. Ma non sa che Samuel ha delle colpe in tutta questa storia ed è complice della Dicenta. Nel frattempo ursula ha scoperto che è stata Carmen a dire a Diego dell’orfanotrofio e studia un piano per punire la sua domestica…Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 22 luglio 2019 ci rivelano quello che sta per succedere ad Acacias 38. Finalmente Arturo sembra aver capito di che cosa soffre ma la sua situazione non è semplice da gestire…Vediamo quindi quello che accadrà nella puntata di lunedì di Una vita dopo la prima serata del sabato su Rete 4.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 22 LUGLIO 2018

Samuel convince Blanca a ritardare la sua partenza per il convento. Cristina, in preda ai sensi di colpa, evita di manipolare Arturo. Certa che sia stata Carmen a rivelare a Diego dove si trovava Moises, Ursula fa in modo che la sua domestica passeggi nella notte a calle Acacias e, grazie ad uno scagnozzo, la ferisce ad un mano intimandole di stare al suo posto. Riera, appena scopre quanto successo, giura vendetta contro la Dicenta. Diego nel frattempo cerca il modo per entrare nel convento o quanto meno per trovare dei punti deboli. Ma capisce che Suor Petra, la suora che gestisce l’orfanotrofio, non è una donna che si compra con poco…Pare però che il piccolo non si trovi più in quel posto e potrebbe persino esser stato dato in adozione.

Leonor però sembra avere buone notizie: forse Cristina, dopo aver capito tutto il male che ha fatto, potrebbe smascherare Ursula e quindi raccontare anche quello che sa sul bambino. Che cosa succederà?

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati sulle trame degli episodi di Una vita! Appuntamento a lunedì con una nuova puntata della soap di Canale 5.