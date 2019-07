Beautiful anticipazioni: Brooke si schiera con Bill, rischia di perdere Ridge?

Thorne e Katie potranno sposarsi senza che nessuno ostacoli il loro amore? Questo matrimonio si farà? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ma nel frattempo possiamo raccontarvi quello che accadrà nella puntata di Beautiful in onda domani 24 luglio 2019. La notizia del fidanzamento di Thorne e Katie ha fatto piacere a tutti, o meglio quasi a tutti. Chi pensa che questa non sia la mossa giusta da fare è Brooke. Nessuno al momento lo sa ancora ma in questa vicenda la Logan è molto legata a Bill e sembra stare persino dalla sua parte. Tra lei e l’imprenditore c’è stato persino un bacio anche se Ridge non sospetta nulla. Cosa potrebbe succedere se mai lo scoprisse? Tra Hope e Steffy ci sono ancora problemi in particolare per quello che riguarda la scelta delle persone che devono lavorare in azienda. Steffy vuole Sally ma Hope non pensa che sia la persona giusta…Nel frattempo Bill ha scoperto che Katie e Thorne si sono fidanzati ed è davvero furioso per quello che la sua ex moglie sta combinando, che cosa succederà adesso?

Ecco per voi le ultime news e le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 LUGLIO 2019

Brooke continua a non approvare quello che sua sorella sta facendo. Pensa che il fidanzamento con Thorne non sia la mossa giusta da fare e decide di non schierarsi al suo fianco nella battaglia legale per ottenere la custodia del piccolo Will…La Logan infatti in questa battaglia sta dalla parte di Bill. Ma la sua posizione non è ancora molto chiara e forse, quando Ridge scoprirà quello che Brooke sta facendo, non ne sarà molto felice. Ma del resto anche Ridge si è schierato dalla parte di Steffy preferendola a Hope e la Logan non lo ha ancora digerito…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 luglio 2019.