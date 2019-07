Una vita anticipazioni: Samuel a che gioco sta giocando, aiuta Blanca e Diego per sbarazzarsi di Ursula?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: vi ricordiamo che quella in onda domani 26 luglio 2019 non è l’ultima puntata della settimana. La soap spagnola infatti ci aspetta al sabato in prima serata su Rete 4. Ma torniamo alla trama della puntata di Una vita in onda nel pomeriggio di Canale 5, cosa sta per succedere? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Acacias 38 che ci rivelano le anticipazioni del prossimo episodio. Avrete visto che Blanca ha finalmente capito che aveva ragione, che aveva dato alla luce un maschietto e adesso vuole trovare insieme a Diego suo figlio. Ma la Dicenta è sempre molto attenta e non ha nessuna intenzione di lasciarsi fregare…

A questo punto viene da chiedersi: a che gioco sta giocando Samuel, vuole aiutare davvero suo fratello e Blanca o sta collaborando con Ursula che è stata da sempre sua complice? Blanca vorrebbe sapere dove si trova suo figlio ma Samuel e Diego le spiegano che al momento non hanno capito dove il bambino è stato portato ma andranno avanti con le ricerche per permetterle di abbracciarlo il prima possibile…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 LUGLIO 2019

Ursula racconta ad Arturo che ha visto Silvia ed Esteban abbracciarsi per strada. Il Colonnello, furioso, caccia la Dicenta dalla sua casa, anche se poi rinfaccia alla Reyes di essersi lasciata andare ad atteggiamenti “intimi” con il Marquez. Probabilmente però Ursula si aspettava una reazione diversa da parte del colonnello che però ha mantenuto saldi i nervi….La dark lady, tra l’altro, scopre che Blanca e Diego non sono andati dai Vilaroz, come invece le era stato comunicato. Silvia cerca di spiegare al colonnello quello che è successo e gli dice quello che Esteban sta passando in questo momento…L’Alday mente alla matrigna e le dice che ha fatto l’amore con Blanca in una pensione.

Reira continua nelle sue indagini e porta a Diego delle informazioni davvero fondamentali…L’uomo capisce finalmente che dietro alla scomparsa del piccolo Moises c’è lo zampino di Ursula?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda venerdì su Canale 5.