Una vita anticipazioni: nessuna traccia del piccolo Moises, Blanca lo troverà mai?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 31 luglio 2019 e quali sono le ultime news da Acacias 38 ? Avrete visto che Blanca ha preso Ursula e l’ha portata al cimitero con l’inganno. Ha fatto in modo che sua madre si fidasse di lei e poi l’ha colpita quando meno se l’aspettava. Ma Ursula si sa, è un osso duro e non ha nessuna intenzione di dire a Blanca quello che lei crede sappia su Moises. Ovviamente Blanca non sbaglia: dietro la scomparsa del suo bambino c’è lo zampino della Dicenta ma la donna non ha nessuna intenzione di parlare. Intanto Samuel e Diego sono arrivati al cimitero e cercano di capire che fine abbiano fatto le due donne…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 31 LUGLIO 2019

Per evitare che Peña possa metterli ulteriormente nei guai, Flora e Iñigo organizzano una festa a La Deliciosa e svelano a tutti i vicini che, in realtà, sono fratello e sorella; dopo ciò annunciano inoltre che Peña è il vero Cervera, lasciando l’uomo sbigottito e incredulo. Questo è il nuovo piano che potrebbe servire a salvare la vita ai due fratelli . Ma che cosa succederà adesso? Raccontando la verità si sono messi in salvo oppure no?

Ursula ha cercato di attirare l’attenzione dei visitatori del cimitero riuscendo a mettere fuoco a delle foglie che si trovavano nella cappella. Ha poi iniziato a urlare attirando l’attenzione di Samuel e Diego che nel frattempo insieme a Reira erano arrivati nel cimitero. Ma Blanca non ha intenzione di lasciare sua madre libera. Vuole solo una cosa da lei: sapere che fine ha fatto suo figlio…

Alla fine però interviene Samuel che impedisce a Blanca di compiere azioni sconsiderate. La ragazza quindi esce dalla cappella e corre tra le braccia di Diego mentre Samuel assiste per l’ennesima volta alla scena in cui sua moglie, va da un altro uomo…Blanca quindi per il momento non ha ottenuto le risposte che stava cercando…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 31 luglio 2019.