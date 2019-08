Il segreto anticipazioni: Fe muore tra le braccia di Mauricio? Isaac indaga su Alvaro, cosa scopre?

Francisca sperava che la festa fosse un fallimento, almeno per Roberto che invece si è mostrato a suo agio, abile ballerino e ha conquistato tutti con il suo fascino. Nulla da fare per Fernando Mesia che ha solo potuto guardare quanto stava accadendo…Che cosa succederà quindi adesso a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 2 agosto 2019. Antolina non ha ancora digerito il fatto che suo marito ha deciso di passare del tempo a occuparsi del dispensario, quindi vicino a Elsa. Isaac però le ha fatto capire che tra lui e Elsa non c’è nessun contatto. Ma siamo sicuri che per la donna tutto questo vada bene?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 2 AGOSTO 2019

Isaac ha spiegato ad Antolina che deve stare tranquilla perchè il lavoro al dispensario non prevede nessun contatto con Elsa. Il falegname però nel corso delle ore di lavoro non ha potuto fare a meno di notare che tra la sua ex fidanzata e il dottore ci sia un certo feeling…

Antolina quindi arriva a sorpresa nel dispensario per controllare quello che sta facendo suo marito. Dal canto suo Isaac dice a Matias che non si fida di Alvaro. Ma la sua non è solo gelosia ha infatti una strana sensazione. E frugando tra i gioielli del medico trova qualcosa che lo insospettisce…

Faustino fa sapere a Mauricio che il denaro non basta: nella consegna ci deve anche essere Fe che deve scusarsi per quello che ha fatto. Raimundo quindi si schiera dalla parte di Mauricio e lo copre quando Prudencio gli chiede dove sta andando…Fe e Mauricio si presentano all’incontro ma scoprono subito che si trattata di una trappola. Faustino infatti spara a Fe…

Sembra che la guardia civile stia facendo delle indagini sui Molero. Don Berengario reagisce molto male a questa novità…Il sergente in visita da Julieta le dice che deve stare tranquilla che i due uomini sono scappati ma le chiede anche di essere più precisa sulla ricostruzione dei fatti….