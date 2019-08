Una vita anticipazioni, si torna lunedì: chi è il dottore a cui scrive Ursula, che cosa nasconde la donna?

Una vita non va in vacanza: dopo la puntata della soap in onda nel sabato sera di Rete 4, la soap spagnola torna nel pomeriggio di Canale 5 il 5 agosto 2019. Cambia però orario. Una vita infatti andrà in onda anche al posto di Beautiful per cui il primo episodio sarà trasmesso alle 13,40 seguito poi da un secondo episodio in onda fino alle 14,50 quando darà la linea a Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.

Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita e quali sono le news da Acacias 38? Lo scopriamo con le trama della prossima puntata, ecco le anticipazioni per voi.

Blanca parla a Diego di quello che pensa di aver visto: in casa c’era suo figlio oppure sono solo delle allucinazioni? Dove sta nascondendo Ursula il piccolo Moises?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 5 AGOSTO 2019

Agustina arriva giusto in tempo per impedire ad Arturo di togliersi la vita. La domestica, stanca della situazione venutasi a creare, svela a Felipe che il Colonnello sta per diventare cieco. Susana esige che Peña riapra La Deliciosa e che non la venda al primo che passa. Diego vuole chiamare Jaime, a suo dire l’unica persona in grado di sconfiggere Ursula. Samuel, cosciente del fatto che l’Alday Senior è morto, cerca di far desistere il fratello dal suo intento, ma non riesce nel suo scopo. Ma siamo davvero sicuri che l’uomo sia morto? E se Ursula lo avesse nascosto da qualche parte solo per far credere a Samuel di averlo ucciso? Gli intrighi non mancano mai ad Acacias 38…

Riera chiede a Carmen di consegnargli una lettera che Ursula ha scritto di nascosto. Felipe propone a Celia di andare a visitare Tano per provare a risollevare il morale di sua moglie. Peña confessa a Flora e Iñigo che un Indiano vuole ucciderlo per il furto di una statuetta Indù, considerata una divinità, che ha rubato durante uno dei suoi viaggi. Non erano quindi loro l’obiettivo delle minacce di morte? Carmen sta per rubare la lettera di Ursula, ma quest’ultima rientra in casa. Nonostante ciò, la domestica riesce a capire che la dark lady ha scritto ad un tale dottor Pallero…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 5 agosto 2019 su Canale 5.