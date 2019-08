Una vita anticipazioni: Ursula perde il senno per colpa di Blanca ?

A che gioco stanno giocando Blanca e Diego? Come avrete capito i due vogliono mettere in ginocchio Ursula e per farlo useranno la loro stessa tattica. Ursula per settimane ha fatto credere a Blanca che suo figlio fosse morto, trattando il piccolo Moises come una cosa sua e legandosi quindi a lui. Adesso che il bambino è al sicuro, sono Diego a Blanca a decidere di usare la stessa tattica. Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 22 agosto 2019 ci rivelano quindi quelli che sono i piani di Blanca e del suo fidanzato. Vogliono portare la Dicenta sull’orlo del baratro facendola impazzire. Questa volta ci riusciranno?

Leonor e Inigo intanto sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Flora e per quello che potrebbe succederle se dovesse restare in carcere ma per i due sta arrivando una buona notizia. Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 22 AGOSTO 2019

Blanca, Diego e Samuel avviano una strategia per far impazzire Ursula, sempre più nervosa per via della mancanza di notizie su Moises. Arturo racconta a Silvia che soffre di cataratta e che la sua cecità non è irreversibile. La Reyes ribadisce al Valverde il suo amore. Peña dopo aver parlato con Casilda e aver capito che per cola sua Flora sta rischiando moltissimo prende una decisione e così si presenta dal commissario Mendez e si dichiara colpevole della morte dell’Indiano; Flora viene subito scarcerata. Liberto viene intervistato da una prestigiosa rivista per parlare della sua passione per la numismatica.

Blanca e Diego si godono i primi giorni in compagnia del loro amato bambino…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire i dettagli. Vi ricordiamo che Una vita da lunedì tornerà ad andare in onda alle 14,10 subito dopo Beautiful.