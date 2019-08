Beautiful anticipazioni: una rivelazione di Brooke potrebbe cambiare il destino di Bill?

Bill ha perso la sua battaglia. Il piccolo Will è stato affidato a mamma Katie, come era prevedibile e l’imprenditore questa volta non può andare contro la volontà del giudice. Ma non per questo rinuncia a mettere in guardia Thorne: sarà la sua ombra perchè non ha intenzione che il bambino subisca la sua influenza. Ma che cosa succederà adesso a Los Angeles? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 29 agosto 2019. Il mese di agosto volge al termine ma le puntate della soap americana continueranno a farci compagnia sempre alle 13,40. Il piccolo Will viene informato di quello che il giudice ha deciso. Ma il suo papà gli promette che adesso le cose cambieranno e che saranno di nuovo uniti come prima. Questa volta Bill manterrà la sua promessa?

Non ci resta che scoprire quelle che sono le ultime news da Los Angeles con la trama della puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 29 AGOSTO 2019

Bill pensa che questa volta ha perso la sua battaglia ma non sa che presto da Brooke arriverà una soffiata che potrebbe essere utilissima a lui. Che cosa ha scoperto la Logan? Brooke fino a questo momento è stata dalla parte di Bill, neppure troppo velatamente, mettendo in guardia sua sorella. Ma Katie è andata per la sua strada e alla fine sembra aver vinto la sua battaglia. Katie però non sa che Ridge ha forse messo il suo zampino perchè conoscendo il giudice, ha chiesto lui un favore. E quindi Brooke sta per scoprire che Ridge ha forse “corrotto” il giudice o comunque lo ha guidato verso Katie…La donna sta valutando se dire a Bill quello che ha scoperto oppure no. E se glielo dicesse, l’imprenditore riandrebbe in guerra contro la sua ex moglie oppure no? Katie invece stenta ancora a credere che stia succedendo tutto questo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani.