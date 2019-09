Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli e Ferit si lasceranno travolgere dalla passione?

Ultimi giorni di messa in onda dell’amatissima soap turca che Canale 5 ha scelto per il pomeriggio d’estate della rete. Che cosa succederà negli ultimi episodi di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che ci regaleranno il gran finale? Iniziamo col darvi una notizia, prima delle anticipazioni per la puntata in onda domani 4 settembre 2019. La prossima settimana, come si può vedere dalla guida Tv ufficiale di Mediaset, la serie andrà in onda con un doppio appuntamento. Il primo episodio di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore sarà trasmesso alle 14,45 e a seguire vedremo un’altra puntata della soap turca. La prossima settimana quindi il pubblico potrà seguire gli ultimi episodi della serie e dare addio a Ferit e Nazli. Come saprete infatti non ci sarà una seconda stagione. In Turchia infatti Bitter Sweet è andata in onda in prima serata, come se fosse una serie televisiva e si è conclusa con il gran finale, senza necessitare, almeno per il momento, di una seconda stagione.

E adesso torniamo alle anticipazioni: che cosa succederà nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 4 settembre 2019? Ferit ha deciso di raggiungere Nazli: è arrivato finalmente il momento di capire quanto è forte il sentimento che li lega?

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 4 SETTEMBRE 2019

Nazli e Ferit sono nel bosco a raccogliere castagne, il sole sta tramontando e improvvisamente si accorgono di essersi persi. Mentre camminano alla ricerca del sentiero principale, si imbattono in uno chalet disabitato e decidono di passarvi la notte. La giornata insieme li ha fatti avvicinare e i due si confessano a cuore aperto. Intanto, però, sia Pelin che Deniz, in due momenti diversi, hanno fatto visita alla signora Leman, alimentando in lei i dubbi sul matrimonio di Nazli con suo figlio. A quanto pare quando Nazli tornerà a casa avrà qualcosa di cui parlare con la sua famiglia ma per il momento si gode queste ore di pace…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani su Canale 5.