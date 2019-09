Il segreto anticipazioni: Antolina minaccia Alvaro, che cosa nascondono entrambi?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 6 settembre 2019 su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le ultime news in arrivo proprio da Puente Viejo che ci rivelano la trama dei prossimi episodi! Avrete visto che in questo periodo si stanno sviluppando diverse story line anche se non c’è una trama più travolgente che porti ad attendere con il fiato in sospeso le avventure dei protagonisti della soap. Non a caso nell’ultimo periodo gli ascolti de Il segreto non brillano. Il pubblico inizia a essere stanco delle storie raccontate nella soap spagnola? Forse sarà solo l’estate! Torniamo quindi alle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani: Fe lascerà per sempre Puente Viejo anche da sola? Julieta dirà finalmente a Saul quello che è successo con i Molero?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 SETTEMBRE 2019

Don Berengario si è tolto un grosso peso confessando a Don Anselmo quello che è successo con i Molero ma vorrebbe anche anche Julieta lo facesse. Saul inizia a sospettare dopo quello che Prudencio gli ha detto e, ascoltando per caso la conversazione tra la moglie e il prete capisce che stanno nascondendo qualcosa. Spera che la Ugarte gli dica di che cosa si tratta ma per il momento non rivela nulla di quello che ha sentito, cercando di mettere insieme i tasselli da solo…

Antolina continua a puntare Alvaro: ha capito che se vuole che Elsa scompaia dalla sua vita e da quella di suo marito deve sposare il prima possibile il dottore. E visto che lei è una persona cattiva ha capito che ha di fronte un suo simile. La moglie di Isaac non sbaglia: ma quale sarà la prossima mossa da fare? Che cosa chiederà al dottore e come lo minaccerà? Pare proprio che la donna abbia in mano delle prove per incastrarlo e si prepara a minacciare il medico del paese…

Alvaro nel frattempo discute su Elsa sul fatto che per il suo aiuto dovrebbe avere uno stipendio ma la donna sembra non essere interessata almeno per il momento, al denaro.

Raimundo affronta Fe e le dice quello che sta succedendo: Mauricio non andrà in America insieme a lei. Deve partire da sola e lo deve fare il prima possibile. La donna si rassegna…

Francisca conosce bene Maria e sa che sta rischiando grosso dopo quello che è successo. Non sbaglia perchè Maria delusa e amareggiata dall’atteggiamento della sua madrina, pensa di lasciare per sempre Puente Viejo. Urge giocare di anticipo ma quale sarà la prossima mossa della Montenegro?