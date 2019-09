Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Hakan vuole uccidere Nazli, Ferit la salverà?

Ci avviciniamo al gran finale: andranno in onda in questi giorni infatti le ultime puntate di Bitter Sweet e il pubblico che sta seguendo con grande passione la sopa turca capirà quale sarà l’epilogo delle vicende dei protagonisti. Ferit e Nazli sono condannati a stare lontani o potranno vivere la loro dolce storia d’amore senza altri ostacoli? Iniziamo a capirlo con le anticipazioni e la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il 12 settembre 2019 su Canale 5. Come avrete visto Hakan sta cercando in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote a Ferit arrivando persino a convincere, con le minacce, Nazli a chiedere il divorzio…Ma le cose non vanno come Hakan si aspettava e il finale potrebbe veder l’amore trionfare. Non ci resta che scoprire i dettagli iniziando dalla trama della puntata di domani che, ve lo ricordiamo, sarà la penultima della settimana. I colpi di scena non mancheranno per cui, preparate i popcorn…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 SETTEMBRE 2019

Ferit e Nazli riescono finalmente a riconciliarsi grazie a Bulut. Asuman decide di raccontare tutta la verità a Ferit. Quest’ultimo promette che Hakan dovrà vedersela con lui e che Asuman non andrà in prigione. Il giorno seguente Asuman, che finalmente si è tolta un grosso peso, decide di raccontare tutto anche a Deniz. Per la ragazza sta per arrivare un periodo di maggiore serenità da passare al fianco delle persone a cui vuole bene e magari anche un nuovo amore grazie a Deniz?

Ferit, Deniz e tutti gli altri scoprono che Hakan è il responsabile della morte di Demir e Zeynep. Hakan, una volta con le spalle al muro, va fuori di testa e decide di andare ad uccidere Nazli per vendicarsi di Ferit, al quale rivelerà tutta la verità sui loro padri. Dopo una colluttazione, Ferit ha la meglio e Hakan viene arrestato. Successivamente viene arrestata anche Demet.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani su Canale 5.