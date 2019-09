Una vita anticipazioni prima serata: Diego sta per uccidere Samuel, Blanca lo ferma?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Una vita: che cosa starà succedendo? E quali sono le ultime news in arrivo da Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda in prima serata. Come saprete sabato Una vita ci aspetta su rete 4 con episodi da non perdere. Che cosa ne sarà di Samuel, le sue ore sono contate? Diego a quanto pare ha intenzione di vendicarsi e di fare del male a suo fratello visto che Samuel sarebbe stato persino disposto a uccidere il piccolo Moises. Nel frattempo ad Acacias 38 visto che il matrimonio di Silvia e Arturo si avvicina arriva il momento di festeggiare. Ed è per questo che si celebra l’addio al celibato ma anche l’addio al nubilato.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA SABATO 14 SETTEMBRE 2019 PRIMA SERATA

Iñigo chiede formalmente a Rosina di poter corteggiare Leonor; la Rubio reagisce male e Liberto risolve la situazione. Trini organizza una festa di addio al nubilato per Silvia a La Deliciosa, gli uomini fanno lo stesso per Arturo in casa Palacios. Ad Acacias 38 sembrano essere tutti molto felici per il prossimo matrimonio. C’è però anche chi vive un momento di grande disagio parliamo di Blanca e Diego che adesso hanno solo un obiettivo: vendicarsi di Samuel. Blanca non avrebbe voluto arrivare a tanto ma alla fine si lascia convincere da Diego. L’uomo quindi va da suo fratello armato di coltello pronto a fare quello che doveva fare forse da tempo e questa volta Blanca non ha intenzione di fermarlo. E’ ora di agire…Riera chiede con successo a Carmen di andare a vivere insieme, anche se specifica che prima dovrà risolvere una questione.

Blanca alla fine decide di andare da Diego e lo blocca prima che possa fare del male a Samuel…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato in prime time su Rete 4. Vi ricordiamo che la soap andrà poi in onda domenica pomeriggio su Canale 5 .