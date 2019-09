Il segreto anticipazioni: Elsa scoprirà il piano di Alvaro e Antolina o sarà una loro vittima?

Elsa è davvero raggiante per la proposta di matrimonio che ha ricevuto ed è ancora più felice di aver potuto raccontare a tutti quello che sta per succedere. Anche Consuelo e Marcela sembrano essere felicissime per questa notizia mentre Isaac, che viene informato da Dolores, dice di non provare nulla, come se fosse indifferente a questa novità. Ma stanno davvero così le cose? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 22 settembre 2019. Domenica Il segreto ci aspetta dalle 16,30 circa, subito dopo Una vita, alle 17,20 quando darà la linea alla prima puntata della stagione di Domenica Live. Il piano di Antolina e Alvaro sembra funzionare alla perfezione. Elsa ha già chiesto anche a don Berengario quali sono i documenti necessari per le nozze visto che vuole sposare il prima possibile il dottore…

E adesso scopriamo quelle che sono le ultime news da Puente Viejo, con la trama della puntata in onda domani su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 SETTEMBRE 2019

Raimundo prova sensi di colpa nei riguardi di Julieta: pensa che se non l’avesse cacciata dalla villa, i Molero non l’avrebbero violentata. Don Anselmo si contraddice e dà agli inquirenti una versione diversa rispetto a quella data da Carmelo e don Berengario sulle morti dei Molero. Alvaro porta avanti il suo piano e convince Elsa ad usare i suoi soldi per acquistare un territorio non troppo lontano da Puente Viejo. Alvaro deve stare molto attento pechè Isaac, che non è affatto tranquillo e indifferente a quello che sta succedendo, lo ha minacciato. Inoltre ha persino rischiato di essere scoperto da Elsa mentre parlava al telefono del suo piano…

Antolina causa una discussione tra Matias e Marcela, per fortuna i due fanno presto pace.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 22 settembre 2019 su Canale 5.