Il segreto anticipazioni: per Don Anselmo è un addio? Elsa scopre l’inganno di Alvaro?

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani dopo quella che vedremo oggi in prime time su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e ci rivelano quello che sta per succedere. Iniziamo quindi con la trama della puntata de Il segreto in onda domani 25 settembre 2019. Sembra che gli abitanti di Puente Viejo debbano presto dire addio a una persona speciale. Parliamo di Don Anselmo colonna e pilastro storico della soap. Per il sacerdote sta arrivando il momento dell’arrivederci, o forse dell’addio! Per evitare di raccontare quello che sua sulla morte dei Molero, Anselmo ha deciso di andare via per qualche tempo. Parte quindi salutando tutti i suoi cari amici per lasciare il paese e andare in ritiro spirituale…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 SETTEMBRE 2019

Alvaro sta ancora tramando alle spalle di Elsa e mentre a lei racconta che va tutto bene, che i progetti per la fattoria sono a buon punto, ai compratori dice invece altro…Ma con la sua fidanzata fa finta di nulla e va per la sua strada…

Don Anselmo ha ormai preso la sua decisione e si prepara a lasciare, almeno per ora, Puente Viejo. Julieta invece grazie alle parole di Francisca e al conforto ricevuto da Saul, sembra essere rinata e adesso è pronta per nuove sfide e per vivere finalmente in modo sereno al sua vita al fianco di Saul. Don Anselmo va da Isaac per salutarlo con grande affetto. Poi va alla Casona dove incontra il suo più grande amico, Raimundo. Ancora una volta lo deve ringraziare visto che gli ha salvato la vita. Anche Francisca e Maria sembrano essere molto tristi per la partenza del sacerdote…

A Fernando non resta che accettare la situazione che adesso si è creata e si congratula con Roberto. Ma siamo davvero sicuri che il Mesia non abbia cattive intenzioni questa volta? In paese intanto cresce la preoccupazione visto che il leone non si trova…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 25 settembre 2019 su Canale 5.