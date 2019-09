Una vita anticipazioni: il ritorno di Ursula ad Acacias 38, che cosa farà?

Telmo sembra voler in qualche modo aiutare Lucia ma allo stesso tempo le fa capire che la croce in quel quadro potrebbe non voler dire nulla. Invece la ragazza è convinta che sia un segnale per farle capire qualcosa dal suo passato. Che cosa accadrà quindi adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 30 settembre 2019. Occhio ai prossimi episodi perchè assisteremo a un grande colpo di scena: il ritorno ad Acacias 38 di Ursula. Che ci fa nel quartiere la donna e che cosa vuole da Samuel? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news sulla soap di Canale 5…

Ecco per voi le ultime notizie su Una vita e la trama della puntata in onda domani come sempre su Canale 5 alle 14,10.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 SETTEMBRE 2019

Ursula si presenta in casa di Samuel e gli dice di aver dovuto lasciare la casa di cura dove si trovava perchè per i medici è guarita. Ricordate che sono passati diversi mesi, nel salto temporale che c’è stato nelle ultime puntate di Una vita. Quando Samuel le chiede che cosa voglia da lui e perchè si sia presentata a casa, lei risponde dicendo che vorrebbe solo rivedere Blanca…

Trini ha finalmente scoperto come mai continua a stare sempre male. La ragione è semplice anche se lei non lo avrebbe mai pensato: è in dolce attesa. La donna è molto felice di questa notizia, anche se ama Antonito e Maria Luisa come se fossero suo figli, adesso potrà avere un bambino tutto suo…

Rosina va a fare visita a Liberto in compagnia di Susana, Casilda, Leonor e Inigo. A quanto pare l’operazione sembra essere andata molto bene e non dovrebbero esserci problemi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 settembre 2019 su Canale 5.