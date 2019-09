Il segreto anticipazioni: Prudencio vuole il negozio di Fe, perchè comprarlo se deve andare via?

Isaac riuscirà a trovare Alvaro per ridare a Elsa la dignità che ha perso? Che cosa sta progettando Prudencio? E ce ne sarà di Roberto ? Tante le domande che il pubblico de Il segreto si sta facendo in queste ore. E con le anticipazioni per la puntata della soap in onda domani 1 ottobre 2019 vogliamo provare a fare il punto della situazione per scoprire che cosa sta per succedere a Puente Viejo. Iniziamo quindi con la trama della puntata de Il segreto in onda domani…Matias ha ricevuto una proposta per il negozio di Fe e chiede consiglio a suo nonno mentre Saul si prepara per il suo piano…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 OTTOBRE 2019

Raimundo non riesce a capire bene che cosa vuole fare davvero Roberto e ne nasce una strana discussione. Poi parla anche con Mauricio per provare a interpretare quello che sta succedendo…Tutto è molto strano da quando Fernando Mesia sembra essere scomparso nel nulla…

Antolina, come era prevedibile, viene a sapere quello che sta succedendo. Ma la gioia per il fatto che Elsa sia stata lasciata all’altare dura poco visto che Matias le dice che suo marito è partito per cercare Alvaro. La donna non riesce a credere che suo marito possa averle fatto un simile affronto e resta basita da quanto sta succedendo. Il suo piano le si è praticamente rivoltato contro…Elsa prova a capire che genere di sentimenti sta provando e si rende conto che non è mai stata innamorata di Alvaro. Sta soffrendo si ma non per il cuore, ma per quello che il dottore le ha fatto. L’ha tradita come donna e le ha portato via tutto…Ne parla con Consuelo…

Il piano di Saul sembra andare come previsto e adesso il sergente dovrà rassegnarsi al fatto che Carmelo e Don Berengario non hanno nulla a che fare con la morte dei Molero, anche se sappiamo bene che le cose non stanno in questo modo…

Mentre Francisca pensa che Prudencio voglia andare via, visto la pressione che continua a fare, Matias scopre che invece potrebbe essere proprio lui l’acquirente del negozio di Fe. Ma perchè vuole comprarlo se ha deciso di andare via?

