Una vita anticipazioni: che cosa si nasconde nel passato di Lucia? Il dottore sta mentendo?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 ottobre 2019? Lo scopriamo subito con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Negli ultimi episodi è successo davvero di tutto: dall’esplosione della galleria di Samuel al ritorno in quartiere di Ursula. E poi la dolce notizia per Trini che ha scoperto di essere incinta. E il nuovo mistero legato al passato di Lucia: chi è davvero questa donna e che cosa c’è nel suo passato, chi era la sua famiglia? E che cosa sa padre Telmo della vita di Lucia? Tra i due c’è qualcosa di speciale? Scopriamo tutti i dettagli iniziando dalle anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 3 ottobre 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 3 OTTOBRE 2019

Trini non ha ancora trovato il modo di dire a Ramon che è incinta. Ha deciso di farlo in modo speciale e per questo motivo ha pensato di organizzare una cena alla Deliciosa. Le cose però non vanno come lei vorrebbe e alla fine decide di non dire niente a suo marito…Questo però provoca il fatto che Ramon inizi a sospettare che in Trini ci sia qualcosa che non va. Ramon decide di andare a parlare con Celia di quello che sta succedendo a sua moglie…Nel frattempo Telmo ha deciso di prendere in casa con lui Ursula, sarà la sua domestica…Samuel va per la sua strada e decide di chiedere alla banca quello che pensa sia giusto.

Liberto inizia a sospettare del fatto che il dottore stia mentendo. A quanto pare ha sempre una scusa per pagare qualcosa di meno o per non pagarla affatto. E ne parla anche con Susana ma la donna resta allibita di fronte alle preoccupazioni del ragazzo…La donna gli dice che dovrebbe solo ringraziarlo visto che gli ha salvato la vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 ottobre 2019 su Canale 5.