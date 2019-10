Il segreto anticipazioni: Elsa ha un piano per smascherare Antolina, funzionerà?

Antolina deve confessare ma a quanto pare non ha intenzione di farlo e continua a mentire, che cosa succederà tra lei e Isaac? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 9 ottobre 2019. Vi ricordiamo che Mediaset ha deciso di non mandare in onda, almeno per ora, la soap in prima serata. Per cui questa sera su Rete 4 andrà in onda solo Una vita mentre Il segreto ci aspetta domani con una nuova puntata. Avrete visto che Isaac ha buttato addosso a sua moglie tutto il suo odio ma Antolina continua a negare dicendo di non aver nessun coinvolgimento nelle vicende di cui il dottore ha parlato con Isaac. L’uomo per il momento non ha molte prove da portare sul “banco degli imputati” ma vuole dimostrare a tutti i costi che Antolina ha mentito prima del matrimonio, sulla gravidanza, dopo…Insomma un matrimonio completamente basato sulle sue bugie e adesso Isaac non ci sta più.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 OTTOBRE 2019

Isaac non ha nessuna intenzione di farsi manipolare ancora una volta da Antolina. Lei ovviamente nega le accuse fatte da Alvaro e non trova nei fogli che Isaac le ha mostrato, le prove che dovrebbero dimostrare che quando lei ha abortito era solo al terzo mese di gravidanza. Isaac in ogni caso questa volta non ne vuole sapere: starà lontano da lei. Elsa nel frattempo fiduciosa del fatto che possano esistere queste prove per far annullare il matrimonio e riprendersi l’uomo che ama, dice al suo ex fidanzato che ha forse trovato il modo per smascherare Antolina…

Carmelo e Irene hanno capito che Severo sta nascondendo loro qualcosa ma non sanno di che cosa si tratta e non immaginano neppure che il Santa Cruz è andato da Prudencio per chiedergli dei soldi. Adesso però l’ultima decisione spetta a Prudencio: darà il denaro che serve a Severo? Ne parlerà prima con Francisca che adesso vuole distruggere il suo vecchio nemico? La donna vuole che Prudencio gli dica tutto quello che succede in paese e il fatto che Severo abbia bisogno di denaro potrebbe essere un fatto molto rilevante…

Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate de Il segreto. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutto quello che succederà a Puente Viejo.