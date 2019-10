Una vita ci aspetta in prime time: Samuel bancarotta, Lucia la sua ancora di salvezza?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi 8 ottobre 2019 in prima serata? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo appuntamento. Facciamo il punto della situazione: è chiaro che Telmo sia stato mandato da qualcuno per avvicinare Lucia in modo che la chiesa possa trarre beneficio dalle sue donazioni. Telmo però non pensava di trovarsi davanti una donna come Lucia, buona e realmente generosa. Dal canto suo la ragazza vive un grande conflitto: è in cerca della verità sul suo passato e inoltre potrebbe essersi innamorata di Samuel, l’uomo sbagliato…Intanto Liberto continua a credere che il dottore non sia chi dice di essere e in questa sua convinzione trova anche l’appoggio di Inigo che sospetta sin dal primo giorno…

Vediamo quindi le anticipazioni e le ultime notizie della puntata di Una vita in onda oggi in prima serata su Rete 4.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IN PRIME TIME L’8 OTTOBRE 2019

Ramon è costretto a seguire un rituale di Cabrahigo per “proteggere” la gravidanza di Trini. Espineira svela a Telmo che i Valmez hanno promesso alla Chiesa una collezione prestigiosa di quadri. Liberto va in ospedale in cerca di Higinio ma, inspiegabilmente, nessuno conosce il dottore.

Felipe estorce una confessione a Joaquin: è stato il legame dei Marchese di Valmez per oltre vent’anni, ma ha dovuto tacere – per contratto – il loro legame. Intanto Rosina fa sapere a Susana che Maria è stata l’amante di Maximiliano. La Marchesa di Urrutia rifiuta di comprare i gioielli di Samuel, considerandoli spazzatura. La donna gli dice che suo padre si rendeva conto del fatto che i gioielli elaborati per lei erano qualcosa di molto speciale, di unico, quelli che invece ha fatto lui sono brutti e non hanno nulla a che fare con il suo prestigio, non sono alla sua altezza…La marchesa gli consiglia di non andare avanti con questo lavoro perchè potrebbe rovinare il buon nome di suo padre che era davvero un grande disegnatore e capiva cosa volevano le sue clienti. L’Alday la caccia via in malo modo.

Samuel però non si rende conto del fatto che senza i soldi della marchesa adesso non ha più nulla…Arriva infatti per lui anche un sollecito di pagamento da parte della banca e quando rientra in casa non può fare altro che distruggere i gioielli. Che cosa farà adesso? Potrebbe essere Lucia la sua sola ancora di salvezza?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi 8 ottobre 2019 su Rete 4 in prima serata.