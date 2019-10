Una vita anticipazioni: Maria accusata di furto svelerà agli abitanti di Acacias 38 la sua vera identità?

E’ ormai chiaro a tutti il motivo per il quale Rosina è così nervosa. Ma i suoi parenti al momento non sanno nulla. Rosina infatti ha deciso di parlare di quello che frulla nella sua testa solo con Susana alla quale ha fatto una rivelazione davvero inaspettata. La signora ha infatti raccontato alla sarta di un grande segreto che potrebbe cambiare la vita dei suoi cari. Ma di che cosa si tratta? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 10 ottobre 2019. Nella puntata della soap in onda domani pomeriggio su Canale 5 vedremo come Rosina cercherà di capire se davvero Maria in qualche modo ha un legame con il suo defunto marito. Rosina infatti crede che la nuova domestica non sia chi dice di essere. Crede che sia stata una donna con la quale Maximiliano ha avuto una storia. Ma non finisce qui perchè questa story line sarà ricca di colpi di scena: infatti vedremo che Maria pensa di aver avuto una figlia nata dalla relazione con Maximiliano e quella figlia potrebbe essere Casilda. Grandi colpi di scena quindi nelle prossime puntata di Una vita.

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata della soap in onda domani 10 ottobre 2019 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 OTTOBRE 2019

Rosina si è confidata con Susana e le due signore cercano di fare in modo che Maria possa in qualche modo lasciare Acacias 38. A Susana viene quindi in mente un modo per far si che Maria sia costretta a lasciare il quartiere. Con l’aiuto di Cesario fa finta che ci sia stato un furto nella sartoria e punta il dito proprio contro Maria. Questo basterà?

Lucia sempre più vicina a Samuel, si lascia convincere dal giovane che forse è il caso di mettere un punto con il passato e voltare pagina cercando nel presente le risposte…Rosina non sa che Maria sta mettendo del denaro da parte con un solo scopo: che cosa succederà adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 10 ottobre 2019.