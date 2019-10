Beautiful anticipazioni: continuano le indagini di Bill, che cosa trova? Minaccia Ridge?

Bill sta continuando a mettere tarli in testa a Brooke in merito a tutto quello che non va nel suo rapporto con Ridge. Le fa notare anche che suo marito probabilmente non la rispetta e che ci sarebbe bisogno di una volta in questa storia. La Logan per il momento sembra resistere, ma quanto durerà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 11 ottobre 2019. Quali sono le ultime news da Los Angeles e che cosa succederà nella puntata di domani della soap? Bill avrà le prove per incastrare una volta e per sempre Ridge? Ma soprattutto che cosa farò se dovesse dimostrare la colpevolezza del suo eterno rivale? Potrebbe minacciarlo in qualche modo?

Intanto Ridge ha almeno un motivo per essere felice: il grande successo di Steffy che con la sua collezione di intimo ha dimostrato di poter essere una donna in carriera e anche una mamma!

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 OTTOBRE 2019

Bill parlando con Brooke si rende conto che la Logan sa molto di quello che Ridge ha fatto anche nel caso del giudice. La Logan però per il momento non si sbilancia e allora Spencer deve correre ai rimedi più forti. Per questo motivo assume una sorta di hacker che dovrà trovare le prove telematiche del complotto che c’è stato tra il giudice e il Forrester. Brooke al momento non immagina che il suo ex marito sia disposto a tanto…

Non ci resta quindi che aspettare: queste prove esistono davvero? E che cosa farà Bill se le troverà?

Lo scopriremo solo continuando a seguire Beautiful ! Leggete sempre le nostre anticipazioni per non perdere neppure una news sulla soap americana in onda anche domani alle 13,40.